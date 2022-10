Back 4 Blood: in arrivo l’aggiornamento gratuito di ottobre

In arrivo l’11 ottobre contenuti a tema Halloween,Il matchmaking del livello di difficoltà "Senza speranza", nuove carte, skin per i personaggi e molto altro





Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno annunciato oggi nuovi dettagli sull’aggiornamento gratuito che arriverà a ottobre perBack 4 Blood e includerà contenuti cosmetici a tema Halloween, elementi che si potranno guadagnare ingame, matchmaking per il livello di difficoltà “Senza speranza”, nuove carte, skin per i personaggi, accessori e molto altro.

Nel dettaglio, faranno parte dell’aggiornamento di ottobre diBack 4 Blood:

Nuova skin stagionale per Evangelo e Karlee

Nuovi accessori leggendari

Nuova tipologia di carte “Intel”

Nuovi titoli, emblem e spray a tema Halloween

Nuove skin per le armi, tra cui la skin “Mangiatore di zucca”

Decoarazioni a tema Halloween per Fort Hope

Matchmaking per la difficoltà “Senza speranza”

Back 4 Blood è un avvincente sparatutto cooperativo in prima persona in cui si combattono zombie, realizzato dagli sviluppatori di Turtle Rock Studios e disponibile per le console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 e per PC. La storia diBack 4 Blood è ambientata dopo una catastrofica epidemia, durante la quale la maggior parte dell'umanità è stata spazzata via o è rimasta contagiata da un parassita chiamato Verme del Diavolo.







Un gruppo di veterani dell'apocalisse, temprati da terribili eventi e pronti a lottare per difendere ciò che resta dell'umanità, ha adottato il nome di Sterminatori e si è riunito per combattere gli orribili mostri conosciuti come Infestati e riprendere il controllo del mondo. Sono già disponibili le espansioni “Tunnel del terrore” e “Figli del parassita” sono già disponibilicome parte del Pass annuale di Back 4 Blood, Back 4 Blood: Deluxe Editione Back 4 Blood: Ultimate Edition oppure come acquisto separato.

Per saperne di più su Back 4 Blood, visita

Back4Blood.com

