The Witcher 3: Wild Hunt - Music from the Continent: biglietti disponibili

CD PROJEKT RED, creatori delle serie di videogiochi The Witcher, Cyberpunk 2077 e GWENT: The Witcher Card Game, invitano i giocatori e i giornalisti a Lucca Comics & Games 2022, durante il quale lo studio ospiterà un concerto a tema The Witcher 3: Wild Hunt.

Lucca Comics & Games 2022, che si svolgerà dal 28 ottobre al 1° novembre, vedrà ancora una volta la città di Lucca trasformarsi in una capitale del gioco e della cultura pop del fumetto. Quest'anno, CD PROJEKT RED parteciperà all'evento come parte della celebrazione del 20° anniversario dello studio.