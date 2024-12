10 anni di The Witcher 3: Wild Hunt con The Witcher in concerto

Festeggiamo i 10 anni di The Witcher 3: Wild Hunt con The Witcher in concerto

CD PROJEKT RED annuncia con orgoglio una serie di concerti speciali per celebrare il decimo anniversario dell'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt. Istantanea:

In concomitanza con l'uscita originale del gioco, sono previsti concerti per il decimo anniversario in Polonia e a Boston, Massachusetts, sede del nuovo hub dell'azienda.

Caratterizzati da un'interpretazione orchestrale dal vivo della colonna sonora del gioco, i concerti combinano grafica e gameplay all'avanguardia per creare un'esperienza indimenticabile.

A breve inizierà la vendita dei biglietti e chi fosse interessato a partecipare alla prevendita potrà iscriversi alla newsletter ufficiale.

In concomitanza con l'anniversario del gioco a maggio, è prevista una serie esclusiva di concerti in Polonia con un'ulteriore tappa a Boston, Massachusetts. Il 2025 vedrà ulteriori date del tour in Europa, con concerti che si terranno in Nord America all'inizio del 2026. La portata completa della serie di concerti - così come le informazioni sui biglietti - sarà svelata nel tempo, con ulteriori informazioni che saranno rivelate attraverso il sito ufficiale e newsletter. L'esperienza include brani selezionati del gioco e delle sue espansioni, arrangiati per l'occasione dal compositore di The Witcher 3: Wild Hunt Marcin Przybylowicz, che si unirà anche a tappe selezionate come ospite speciale. La celebrazione dal vivo è ulteriormente rafforzata dalla band folk metal polacca Percival, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per i loro contributi iconici al suono del gioco. Insieme a un'orchestra esperta, daranno vita ai brani amati dal viaggio di Geralt attraverso il continente. The Witcher in Concert è creato in collaborazione con GEA Live e RoadCo Entertainment, i produttori di eventi di intrattenimento dal vivo in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

