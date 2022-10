Guerra Ucraina Presidente Biden : rischio nucleare è reale

Il rischio di un "Armageddon nucleare" ha raggiunto i livelli più alti dalla crisi cubana del 1962. È quanto ha affermato il Presidente degli Stati Uniti Biden, intervenendo a un evento di raccolta fondi democratici. La minaccia è reale, ha detto. Putin "non scherza quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche" Secondo Biden, il Presidente russo è in difficoltà, il che rende la situazione pericolosa.

La minaccia del Presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari nel conflitto in Ucraina è reale e ci fa correre il rischio di "un'apocalisse". Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden durante un evento elettorale a New York, aggiungendo che è la prima volta che il mondo si trova in questa situazione dalla fine della Guerra Fredda. Una prospettiva del genere, ha detto il capo della Casa Bianca, non si verificava dal 1962, anno della crisi dei missili cubani. "Quando Putin pronuncia tali minacce, non sta scherzando", ha aggiunto.

Biden fa riferimento alle dichiarazioni dello scorso 21 settembre, quando il capo del Cremlino ha dichiarato che "tutti i mezzi necessari" sarebbero stati utilizzati per difendere la Federazione Russa. Una minaccia che appare ancora più credibile visto che quattro regioni ucraine - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia - sono state annesse alla Russia, con un referendum ritenuto inutile dalla comunità internazionale. Gli esperti concordano sul rischio di escalation, ma la maggior parte degli analisti sostiene che ciò che Putin potrebbe utilizzare è l'arma nucleare "tattica". Tali dispositivi non sono mai stati utilizzati, ma sono funzionali per essere utilizzati nel teatro di operazioni militari - non a lungo o lunghissimo raggio - e la loro forza d'impatto è significativamente inferiore a quella di una testata nucleare strategica.

Il raggio d'azione, per quanto riguarda il potenziale distruttivo, è quindi limitato. Diversa è invece la situazione per quanto riguarda la nube radioattiva che genererebbero, che non può essere controllata. Biden, però, ha detto durante la raccolta fondi che anche l'uso di un'arma tattica potrebbe portare al precipitare degli eventi. Putin, ha argomentato il Presidente degli Stati Uniti, "non scherza quando parla di un potenziale utilizzo dell'arma atomica, anche perché, va detto, il suo esercito è molto scarso".

