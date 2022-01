Presidente Biden : con leader Ue sosterremo Ucraina

Ile ieuropei hanno ribadito le "preoccupazioni" per il potenziamento della presenza russa al confine con l'ed "espresso il sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale" del paese. Lo afferma la Casa Bianca riferendo della videochiamata fra ilUsa e ladella Commissione Ue Ursula von der Leyen, ildel consiglio Ue Charles Michel, ilfrancese Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier Draghi, il segretario Nato Jens Stoltenberg.

"Gli Stati Uniti agiranno con fermezza in difesa dei propri interessi nazionali in risposta ad azioni condotte dalla Russia che mettono in pericolo noi, i nostri alleati o i nostri partner". Lo ha dichiarato il portavoce del Pentagono John Kirby. Sono stati mobilitati 8.500 militari Usa che potrebbero essere dispiegati in Europa. "In questo momento i Russi non hanno alcuna intenzione di ridurre l' escalation. Saremo preparati ad aiutare i nostri alleati. Si tratta di assicurare il fronte orientale della Nato".

