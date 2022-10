Meta Quest 2 - tutte le novità di ottobre

In questa esperienza di escape room degli sviluppatori del franchise I Expect You To Die, i giocatori diventano agenti segreti nel proprio salotto in I Expect You To Die: Home Sweet Home, una breve mini-missione in realtà mista ambientata nell'universo di I Expect You To Die. Dopo essere stati fatti uscire clandestinamente da una struttura medica top-secret, i giocatori devono usare il loro nuovo impianto oculare per risolvere enigmi, sfuggire a trappole sinistre e usare la più recente tecnologia di spionaggio per sconfiggere i piani malvagi del Dr. Zor. Se non è il gas velenoso a far fuori gli agenti che lavorano da casa, lo faranno sicuramente gli Zornet.