In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA presenta tutte le novità gaming di ottobre, con 25 nuovi giochi che si aggiungono al servizio!

È il primo GFN Thursday del mese, e come di consueto, NVIDIA è pronta a condividere con voi la lista dei giochi di ottobre che si uniranno alla libreria gaming più famosa! Sono25 i nuovi titoli, 12 dei quali usciranno istantaneamente e si sposano al meglio con il clima un po’ più fresco, il cambiamento del colore delle foglie e…l’arrivo di Halloween.

I membri di GeForce NOW potranno anche provare in streaming A Plague Tale: Requiem il 18 ottobre: il titolo sarà migliorato grazie ad effetti ray-tracing per imembri con abbonamento RTX 3080 e Priority. Questa nuova avventura segue l'acclamatoA Plague Tale: Innocence e sarà disponibile in streaming anche su Mac e dispositivi mobili, grazie alla potenza del cloud.

Inoltre, i membri con abbonamento RTX 3080 potranno godere dei vantaggi aggiuntivi di una bassa latenza per le migliori sessioni di gioco, sessioni di otto ore massimizzate e server RTX 3080 dedicati per giocare immediatamente ai loro titoli preferiti.

In arrivo ad ottobre

Oltre ad A Plague Tale: Requiem, assicuratevi di consultare il blog per vedere l'elenco completo dei 25 giochi in arrivo sul cloud a ottobre, che comprende ancheLEGO Bricktales, Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef, Victoria 3 e altri ancora.

È il momento di andare a tutta velocità!

È arrivato il momento di dare un'occhiata all'elenco dei 6 nuovi giochi disponibili per lo streaming questa settimana, tra cui la nuova versione diDakar Desert Rally con il supporto della tecnologia NVIDIA DLSS e l'ultima stagione di Roller Champions di Ubisoft "Dragon's Way".

Marauders (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Dakar Desert Rally (nuovo lancio su Steam )

Lord of Rigel (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Priest Simulator (nuovo lancio su Steam

(nuovo lancio su Barotrauma ( Steam )

Black Desert Online - North America and Europe ( Pearl Abyss Launcher )

