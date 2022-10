League of Legends - presentate le novità della pre-season 2023

MODIFICHE ALLA GIUNGLA Durante la pre-stagione 2023, su League of Legendsarriveranno dei cambiamenti al ruolo della giungla per renderlo più accessibile ai nuovi giocatori e meno frustrante per i veterani Avatar: i tradizionali oggetti iniziali della giungla sono stati sostituiti da nuovi compagni, chiamati Avatar, che si evolvono man mano che la partita va avanti. L'evoluzione di queste creature procede lentamente nel tempo, ma i giocatori possono accelerarla dandogli da mangiare snack ottenuti uccidendo campioni e mostri Salamandra: opzione difensiva, fornisce uno scudo e tenacia Volpe: opzione per la mobilità, fornisce utilità e velocità di movimento Gatto: opzione aggressiva, fornisce rallentamenti e danni aggiuntivi Percorsi consigliati: ora ciascun campione avrà delle opzioni di percorso consigliate per la sua prima pulizia della giungla (o tappa sulla mappa), con l'obiettivo di aiutare i nuovi giocatori a imparare a conoscere meglio questo ruolo. Questi "percorsi" sono stati delineati raccogliendo dati dai giocatori della giungla più capaci del mondo sui campioni per cui hanno la maestria più alta. I consigli si baseranno sui percorsi che hanno portato questi giocatori più spesso alla vittoria STRUMENTI DI COMUNICAZIONE La comunicazione è una parte essenziale di League of Legends ed è fondamentale per collaborare efficacemente con i propri alleati. Quest'anno, abbiamo raddoppiato il numero di segnali per consentire ai giocatori di coordinare in modo più efficace le loro giocate. Abbiamo anche aggiunto un'ulteriore ruota dei segnali dedicata esclusivamente alle comunicazioni legate alla visione, come "Visione eliminata" e "Mi serve visione". Inoltre, ora i giocatori avranno accesso a un sistema di votazione per gli obiettivi: basterà usare un segnale su un obiettivo attivo o che sta per attivarsi per far partire una votazione che chiede agli alleati di scegliere se vogliono conquistare o cedere l'obiettivo in questione. In ultimo, i segnali fuori schermo aiuteranno i giocatori a capire la direzione dei segnali dei loro alleati anche quando non sono direttamente sullo schermo. ULTERIORI MODIFICHE DELLA PRE-STAGIONE: Aggiornamenti al sistema della visione Modifiche alla corsia superiore Oggetti Suggerimenti per la configurazione