Bethesda: Celebrazioni per i 25 anni di Fallout

Siamo felici di annunciare che questo ottobre la serie di Fallout compirà 25 anni! Seguici per tutto il mese per non perderti la nostra retrospettiva sui 25 anni di questa iconica serie, con interviste agli sviluppatori e tantissime attività ispirate ai titoli della serie, tra cui:

settimana gratuita di Fallout 76

nuove missioni per Fallout Shelter

grandi sconti

omaggi

e molto, molto altro!

Visitando ogni settimana il sito fallout25th.com , gli appassionati potranno scoprire quali attività sono in programma per quella settimana.

SETTIMANA GRATUITA DI FALLOUT 76



Non hai ancora provato Fallout 76? Esplora l’Appalachia post-nucleare insieme ai tuoi amici durante la settimana gratuita di Fallout 76, che si concluderà il 10 ottobre. Durante la settimana gratuita, inoltre, offriremo Fallout 76 a un prezzo scontato, permettendoti così di continuare a giocare senza perdere i progressi, per di più a una frazione del prezzo.

Per la prima volta in quattro anni, introdurremo nuovi contenuti in! Affronta una minaccia aliena in una nuova serie di missioni con nuovi nemici e nuove armi, recluta nuovi abitanti e decora il tuo Vault con il nuovo tema celebrativo. Maggiori informazioni saranno disponibili la settimana prossima, con il lancio dell’aggiornamento, perciò... continua a seguirci!È la tua prima volta nell’universo di, oppure lo conosci da lungo tempo ma ti manca qualche titolo nella collezione? Allora devi approfittare dei grossi sconti che applicheremo su tutti i titoli della serie! I giocatori su Steam hanno tempo fino alper approfittare dei saldi dell’anniversario, mentre gli sconti per le piattaforme Xbox e PlayStation termineranno ilPer gli ultimi aggiornamenti su tutte le attività e sugli eventi previsti per il 25° anniversario di, visita www.fallout25th.com.

