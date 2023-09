Gli annunci di Bethesda durante il Tokyo Game Show

Durante il Tokyo Game Show di quest’anno, Bethesda Softworks ha fatto degli annunci suDi seguito i dettagli sugli annunci per ogni gioco.





The Elder Scrolls Online | ESO arriva su console in Giappone e completamente localizzato in autunno

ZeniMax Online Studios è lieta di annunciare che The Elder Scrolls Online verrà pubblicato in Giappone su console Xbox e PlayStation, con tanto di, il. Durante la presentazione, il Creative Director di ESO , Rich Lambert, ha parlato anche dei nuovi contenuti pubblicati con il capitolo Necrom , che i giocatori su console potranno provare a novembre.Tutti i dettagli su ESO e sul capitolo Necrom si trovano sul sito ufficiale, qu i.Jonathan Rush, Lead Art Director di Fallout 76, ha rivelato chesarà un aggiornamento in due parti,con Boardwalk Paradisesu tutte le piattaforme. Atlantic City: Boardwalk Paradise introdurrà nuovi luoghi mai visti prima nel mondo di Fallout , tra cui un casinò dove tentare la fortuna, fazioni, creature, una Spedizione composta da due missioni e ricompense. I giocatori che non vedono l’ora di sedersi al tavolo verde possono aiutare a collaudare i prossimi contenuti sul PTS dedicato a Boardwalk Paradise ilPer maggiori informazioni su Atlantic City visita il sito ufficiale di Fallout 76 qui

Altre News per: annuncibethesdadurantetokyogameshow