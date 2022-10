PAW Patrol Grand Prix Recensione

Come tutti i genitori sanno, Paw Patrol è un cartone molto popolare tra i bambini. Negli ultimi tempi sono usciti vari giochi, basati sul famoso cartone, che hanno avuto un buon successo. Visto che nei giochi già usciti i veicoli ricoprivano un ruolo importante, ai vertici di Outright Games hanno avuto l'idea di realizzare un gioco di corse. Ecco che nasce così PAW Patrol Grand Prix. Dopo averlo provato per alcuni giorni per PS4, ecco la recensione.

Il gameplay è semplice e divertente. Il gioco attinge molto dae si può giocare in quattro tramite schermo diviso. I controlli sono semplici e precisi e, mentre si corre, è possibile raccogliere oggetti, potenziamenti ma anche fare salti ecc. Sono inclusi molti dei personaggi familiari del cartone, compreso il sindaco, Everest, Rocky ecc. Ognuno di loro ha delle capacità uniche, come ad esempio Chase che potrà rallentare i suoi avversari accendendo la sirena. Le gare sono molto divertenti e durante le competizioni si potranno raccogliere dei power-up da usare contro gli avversari. Si possono raccogliere anche dei pup treats e, una volta che si completa la collezione, si attivano alcune abilità speciali. Ad esempioavrà a disposizione dei palloncini pieni d'acqua che potrà lanciare agli avversari.

Per far divertire i bambini molti dei personaggi sono già disponibili sin da subito. Altri invece si sbloccheranno nel corso delle gare e nella modalità avventura. Inoltre, ci sono delle opzioni che consentono di personalizzare sia i veicoli che i personaggi. Infatti, si possono indossare cappelli,, applicare adesivi per i veicoli, ecc. Le gare sono ambientate ad, Jake's Snowboarding Resort The Jungle, ecc. Le piste sono 11 in totale e sono molto variegate, piene di oggetti da raccogliere e di trappole e ostacoli lasciati dal dispettoso sindaco Humdinger. È disponibile un'opzione di controllo facilitato dei mezzi per i più piccoli che consiste in una guida automatica lungo la pista. Il gioco controlla i veicoli e anche i bambini più piccoli (2/3 anni) possono divertirsi semplicemente usando iquando possibile.

Lo sviluppatore, a differenza di, ha lavorato per rendere Paw Patrol Grand Prix un titolo più maturo. Infatti, la sensazione di velocità è nettamente migliorata, le meccaniche sono molto più avanzate e le personalizzazioni di mezzi e personaggi aggiungono un po' più di spessore alle gare. Tecnicamente suc'è poco da dire; il titolo gira benissimo, veloce e con una bella e coloratissima grafica pari a quella del cartone. L'audio è ottimo. Sia le musiche e gli effetti sonori che il doppiaggio in italiano sono prese direttamente dalla serie animata. Se si considera il target a cui è rivolto il titolo, questo è un plus non da poco. Complimenti a

Conclusioni

PAW Patrol Grand Prix è un gioco che offre ore di semplice divertimento per tutti. E' un titolo ideale per una serata tranquilla in famiglia grazie al multiplayer in locale con schermo condiviso fino a 4 giocatori. Genitori, figli e amici si divertirtanno un mondo con un titolo tecnicamente solido e divertente.



Voto 8/10

