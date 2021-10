PAW Patrol Kids Watch Recensione

Orologio smart per bambini Paw Patrol

Oggi provo il PAW Patrol Kids Watch, uno SmartWatch per bambini veramente utile e ben fatto. Il PAW Patrol Kids Watch è molto più di un semplice orologio considerando il target a cui mira. I bambini sono attirati dalla tecnologia e dagli SmartWatch in particolare. Dare ai bambini un telefono non è consigliabile perchè la maggior parte di loro non sono abbastanza maturi. Molti affermano che i dispositivi smart siano deleteri per i bambini; tuttavia, dipende dalla scelta personale e dall'uso. Di sicuro non lo è questo PAW Patrol Kids Watch.





Il PAW Patrol Kids Watch è progettato per far entrare i bambini nel mondo tecnologico con moderazione. Infatti, ilè rivolto a quei genitori che vogliono avvicinare i loro bambini al mondo del digitale in maniera sicura e controllata. Inoltre, questo orologio ha un designer piacevole, è costruito molto bene, è sicuro e include le seguenti funzioni smart:• Sveglia Cronometro e Calcolatrice• Fotocamera per scattare foto• Fotocamera per girare video• 4 diversi quadranti e sfondi• Pedometro Calendario• Registratore vocale• 3 giochi diversiIl PAW Patrol Kids Watch ha una videocamera integrata nella scocca che permette di registrare video o scattare splendide foto da rivedere nella galleria. Tutti i video o foto saranno custoditi nella memoria dello smartphone e si potranno trasferire su, proiettori ecc. E' presente anche un comodo contapassi che sicuramente incoraggia i bambini ad uscire e ad essere attivi. Loè dotato anche di un microfono ed un altoparlante: il primo permette di catturare audio, rumori ecc; il secondo invece permette di ascoltare le registrazioni, musica ecc. Il sonoro risulta molto potente e pulito.

Grazie alla sua batteria di qualità, non sarà necessario ricaricare ilmolto spesso. Infatti, una carica potrà durare anche alcuni giorni regalando ai bambini ore e ore di divertimento in tutta sicurezza. Per ricaricarlo basterà collegare il comodo cavo USB, incluso nella confezione, a qualsiasi alimentatore o portapresente sui PC,ecc. Il cavo Usb non serve solo a ricaricare il device; serve anche a scaricare aggiornamenti, giochi, sfondi e trasferire foto e video dall'orologio al. Altre funzioni incluse con l’orologio sono una sveglia e una calcolatrice. Lo smart watch viene fornito con 3 giochi preinstallati che sono facili da usare grazie al touch screen.Inoltre, il PAW Patrol Kids Watch è realizzato con materiali sicuri, anallergici ed è molto resistente. E' progettato per resistere agli urti, al sudore e ai danni provocati da un uso intenso. Le applicazioni e i giochi inclusi sono stati pensati per i più piccoli e sottoposti a rigidi controlli affinché risultassero non pericolosi. L'orologio è stato progettato per essere usato dai bambini senza dover continuamente ricorrere all'aiuto dei genitori. Sarà disponibile nei migliori store online e su Amazon nei colori rosa e azzurro al prezzo dial momento in cui scrivo la recensione.

Conclusioni

è un ottimo device che introduce i bambini alla tecnologia base in tutta sicurezza. Un compagno di giochi che li divertirà e li avvicinerà al mondo smart in modo sicuro. E' fornito di numerosee giochi che permetteranno ai bambini di apprendere divertendosi. Dunque, da genitore penso che PAW Patrol Kids Watch sia un regalo quasi obbligatorio per tutti i bambini.

Orologio smart per bambini Paw Patrol

Caratteristiche:

• Sveglia Cronometro e Calcolatrice

• Fotocamera con funzione filtro

• Fotocamera per scattare foto

• 4 diversi quadranti e sfondi

• Pedometro Calendario

• Registratore vocale

• 3 giochi diversi.



Specifiche tecniche:

• Display touch a colori con 240x240 pixel

• Capacità della batteria: 350 mAh

• Scheda di memoria MicroSD fino a 32 GB

• Materiale: gomma

• Chiusura: fibbia

• Circonferenza: da 140 mm a 220 mm

• Larghezza: 19 mm

• Diametro: 40 mm.



Contenuto della confezione:

• Orologio per bambini PAW Patrol

• manuale utente

• cavo di ricarica.



Altre News per: patrolkidswatchrecensione