PAW Patrol World Recensione

Altro film in uscita e altro videogioco in arrivo. Sto parlando di PAW Patrol World che non è però basato sul film. Il gioco è stato realizzato dallo stesso team di PAW Patrol: Grand Prix. PAW Patrol World si basa su PAW Patrol di Spin Master, la premiata serie animata prescolare che segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e la sua squadra di cuccioli, (Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest e Tracker) pronti a salvare la situazione. È una delle serie per bambini più popolari al mondo, il cui successo ha trasformato il franchise in un vero e proprio fenomeno globale.



Storia e Gameplay

Ilè alle porte, ma il sindacoe la sua squadra di Kitten Catastrophe non ne sono molto contenti. Con il loro super dirigibile sono andati in giro provocando il caos per far intervenire i cuccioli in città. Per la prima volta nella storia dei giochi di PAW Patrol i giocatori potranno esplorare liberamente tutta: Jake's Mountain, The Jungle,, ecc. Con tutti i celebri personaggi della popolare serie TV, i giocatori dovranno collaborare per fermare il sindaco Humdinger e la sua squadra gattastrofe, che intendono rovinare i festeggiamenti della Giornata della. Il giocatore potrà impersonare il cucciolo preferito e persino salire liberamente sul suo veicolo per esplorare e aiutare i cittadini in pericolo.

Inizialmente ci sarà unche insegnerà le basi del gico: cammina, salta, segui i percorsi, passa al cucciolo richiesto, pigia il quadrato, ecc. Il gioco consiste nel raggiungere una destinazione, usare il cucciolo adatto per la misisone e portarla al termine. Il gameplay è molto semplice ma risulta. I controlli sono molto elementari e adatti ai più piccoli.per le mappe si potranno raccogliere dei dolcetti che riempiranno una barra. Qundo quest'ultima sarà piena sbloccherà dei regali cosmetici per i cuccioli o per i loro veicoli. Ci sono anche altri collezionabili da trovare sulla grande mappa. Alcunerichiederanno di passare da un cucciolo ad un'altro per raccogliere il collezionabile.

Presenta una modalitàche non è proprio il massimo. Il secondo giocatore sarà moloto limitato nell'azione, per la maggiorparte del tempo dovrà solo premere quanche tasto. Alcuni problemi panche con i controlli della. Quest'ultima, mentre ci si muove si blocca in posizione e non si adatterà se il giocatore cambia direzione. Si sposterà solo se si lascia andare la levetta di movimento. Tuttavia, tra le opzioni è presente il controllo manuale della fotocamera. Tuttavia, un bambino non sa di questee di certo non andrà a cercarle per migliorare l'esperinza di gioco.

Aspetto Tecnico

Tecnicamentefa la sua figura. La grafica suè molto bella e piacevole da vedere. Le texture sono di qualità ma danno un senso di plasticoso al gioco che riesce comunque ad avere un aspetto molto pulito. Sia i personaggi principali che i cuccioli sono realizzati bene ma animati male. Adventure Bay è sufficientemente dettagliata ma leggermente vuota. Isecondari sono posizionati staticamente sulla mappa e sembrano manichini con animazioni sempre uguali e in loop. Il compartoè di buona fattura; infatti, sia gli effetti sonori che le musiche sono prese direttamente dalla serie animataPAW Patrol. Presenti anche le mitiche battute dei cuccioli.

Conclusioni

Voto: 7/10

Nel complessoè un'avventura open world divertente e colorata che piacerà sicuramente ai più piccoli. Però è importante essere consapevoli dei limiti del gioco prima dell'acquisto. Tecnicamente il titolo è valido e la giocabilità è buona. Tuttavia, anche se è un open world c'è poco da fare, la modalitàha deluso, è molto ripetitivo e non ci sono minigiochi o attività che riescano a differenziare e rendere più dinamco il gameplay. Consigliato solo ai più piccini (dai 3 ai 5 anni)!Fedele allo show televisivoDivertimento per i piccoliGrafica colorataGioco ripetitivoMancanza di sfidaProblemi tecnici

Altre News per: patrolworldrecensione