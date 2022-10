Le bici elettriche Bezior X500 e M1 sono in offerta a un prezzo mai visto prima

Con l'aumento dei prezzi del carburante e della benzina in particolare, chi deve fare viaggi brevi e medi si guarda intorno per risparmiare. Un modo alternativo per viaggiare sono le biciclette elettriche, che rappresentano una tra le migliori soluzioni più convenienti al momento.



Oggi ne vedremo due che hanno un prezzo molto, molto interessante: la Bezior X500 e la Bezior M1. Vediamo le caratteristiche principali di ciascuna.

Bici elettrica pieghevole Bezior X500

Tra le due bici elettriche, la Bezior X500 è pieghevole e quindi facile da trasportare ed è dotata di una batteria ad alta capacità 48V 12.4 Ah. Gli pneumatici da 26" garantiscono la massima trazione e una guida senza sforzo su terreni difficili e anche su sabbia e neve. Il freno a disco meccanico, invece, garantisce una frenata sicura e non eccessivamente brusca.

Il motore brushless da 500W è in grado di fornire un'elevata potenza di marcia fino ad una velocità massima di 35 km/h. Questa potenza si traduce anche nella possibilità di "salire" su strade con pendenze di 35°.



La robusta struttura in alluminio permette inoltre di sostenere alla bici elettrica fino a 200 kg di peso. Il display da 5" consente di tenere sotto controllo i dati chiave come velocità, pendenza, batteria e tempo di percorrenza.

La Fatbike elettrica Bezior X500 è in vendita qui sul sito Gogobest al prezzo di 899.99 Euro invece di 1599,99 con un risparmio immediato di 700,00 Euro.

Bici elettrica Bezior M1

La seconda delle e-bike è la Bezior M1. È realizzata in resistente lega di alluminio, ma non supporta un peso eccessivo: 120 Kg rispetto ai 200 dell'X500. Monta però pneumatici più grandi rispetto al modello precedente che sono da 27,5" , leggermente tassellati, che insieme agli ammortizzatori anteriori, garantiscono una guida fluida e confortevole su strade sconnesse.

Il lato smart della bici include un mini computer di bordo con display LCD che fornisce tutti i dati generali e di percorso (distanza, tempo, ecc.). Certificato IP54, quindi resiste a polvere e acqua.

Qualche altro dato tecnico: la Bezior M1 è alimentata da unmotore da 250W e da una batteria da 48V 12,5Ah che permette di raggiungere la velocità di25km/h come previsto dalla legge. La pendenza massima per la quale è stata progettata è di 35°, oltre la quale il motore si spegne completamente.

La bicicletta elettrica Bézior M1 è in vendita qui sul sito Gogobest al prezzo di 699,99 Euro anziché 12999,99 € con un risparmio immediato di 600,00 Euro.

