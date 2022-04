Bici Elettriche Bezior XF900, XF001 e Lankeleisi RV700 PLUS Sconto e Offerta Omaggio

3 ottime bici elettriche in promozione sul sito Gogobest, azienda fondata in Europa nel 2008. La missione di Gogobest è quella di permettere a tutti di andare in bicicletta, qualunque sia l'età o la capacità e per questo ha deciso di dare in omaggio Bezior Bicycle Ya395 Custodia rigida per cellulare portatile impermeabile. Ma andiamo a vedere le bici nel dettaglio.

Bezior XF900: La Fat Bike Perfetta con uno Sconto di 490 € + Regalo

Per agli amanti delle corse frenetiche su sentieri di montagna o forestali, la bici elettrica Bezior XF900 vi porterà ovunque.

La Bezior XF900 è una bici fat bike, ha due enormi ruote da 26 x 4 pollici adatte a qualsiasi tipo di terreno. Sono inoltre supportate da sospensioni a olio idraulico. Interamente in lega di alluminio, il suo peso è di 29,5 kg. Da notare anche la presenza di un cambio Shimano a 7 velocità.



La bici Bezior XF900 è dotata di un potente motore da 750 W che può spingerti fino a 45 km/h e permetterti di fare agevolmente delle pendenze di 35°. La bici incorpora una batteria rimovibile da 12,8 Ah che offre 60 km di autonomia in assistenza elettrica e 45 km in 100% elettrica. È necessario che sia collegata per 4-5 ore affinché l'e-bike sia completamente carica.



La bici è dotata di uno schermo LCD da 5" per visualizzare la velocità, l'autonomia residua oltre ai chilometri percorsi. Inoltre è certificata IP54, questo vuol dire che ha un'ottima resistenza alla polvere. Per finire la mountain bike ha anche un freno a disco idraulico per rendere più efficiente la frenata.



Sul sito Gogobest, la bici elettrica GOGOBEST Bezior XF900 è in promozione al prezzo eccezionale di 1499,99€ anziché 1989,99 €, in più, se rientrerai tra i primi 150 riceverai in omaggio un utilissimo regalo. La promo è valida solo fino al 15 Aprile. La spedizione è gratuita tramite UPS dall'Europa con consegna entro pochi giorni.

Bezior XF001: La Bici Vintage Potente Scontata di 480 € + Regalo



La Bezior XF001 è una bici modello retrò con pneumatici fat da 20x4" e forcella ammortizzata anteriore e posteriore che aiuta i ciclisti più coraggiosi a conquistare terreni difficili: strade innevate, strade asfaltate, strade sterrate, buche, percorsi accidentati, ecc.





Le prestazioni da fuoristrada sono migliorate. La forcella ammortizzata a molla con olio anteriore e posteriore (olio di lubrificazione) assorbe fino a 650 libbre di vibrazioni. Affrontare ora i percorsi di montagna non sarà più un dramma.



La Bezior XF001 ha 3 modalità di guida: Modalità elettrica con potenza di uscita del 100%; Modalità Power Assist con potenza del 10-80% (1-5 marce); modalità PAS a potenza zero. Il motore brushless da 1000 W consente alla Bezior XF001 di sfrecciare fino a 45 km/h, viaggiare fino a 50 km (in modalità elettrica), salire fino a 35 gradi di pendenza e accelerare alla massima velocità in 4,9 secondi.



Dotata del cambio Shimano a 7 velocità in lega di alluminio, 52T ingranaggi e posizionamento SIS (Shimano Indexed Shifting) per consentirti di guidare con una marcia più bassa e quindi con meno sforzo.

Con la bici vintage Bezior XF001 basta girare il manubrio per accelerare e partire. Guida a tutta potenza per una fantastica esperienza in tutta sicurezza grazie al telaio in lega leggera di alluminio con maggiore resistenza che può trasportare fino a 120 kg.

Sul sito Gogobest, la bici elettrica Bezior XF001 è già scontata al prezzo eccezionale di 1419,99 € anziché 1999,99 €, in più, se rientrerai tra i primi 100 riceverai in omaggio un utilissimo regalo. La promo è valida solo per Aprile - Maggio. La spedizione è gratuita tramite UPS dall'Europa con consegna entro pochi giorni.

LANKELEISI RV700 PLUS la Mountainbike Superpotente Scontata di 762 € + Regalo



Con un'autonomia di 130 chilometri grazie alla sua batteria da 48 volt, 16 AH e al motore da 1.000 watt avrai una mountainbike dalle prestazioni superlative.



Sebbene le e-MTB possano potenzialmente percorrere tante miglia quanto le e-bike, non è proprio questo il loro scopo. Una mountain bike, infatti, necessita di una potenza superiore per poter superare ostacoli più o meno importanti. E, a questo livello, la LANKELEISI RV700 PLUS risponderà senza alcun problema grazie al suo motore potente da ben 1000 watt.



Accompagnato da una batteria da 48 volt e 16 AH per 18.650 mAh, l'ottimizzazione effettuata a monte consentirà a questa RV700 PLUS di percorrere più o meno 130 km. L'autonomia può variare ovviamentea seconda dell'uso che se ne fa e dalla diversa scelta della modalità di guida.



Naturalmente, la mountainbike LANKELEISI RV700 PLUS è dotata di tutto ciò per cui sono famose le mountain bike classiche, ovvero: pneumatici da 24 pollici, sospensioni adeguate, freni a disco idraulici e un telaio interamente in alluminio.

Questa mountain bike è anche in grado di supportare persone che possono pesare potenzialmente fino a 150 kg e persone che possono misurare fino a 190 cm. Sarà quindi una bici o una mountain bike in grado di superare tutti i pericoli per portarvi nel posto giusto al momento giusto.

Sul sito Gogobest, la bici elettrica LANKELEISI RV700 PLUS è già scontata al prezzo eccezionale di 1832,99 € anziché 2599,99, in più, se rientrerai tra i primi 100 riceverai in omaggio un utilissimo regalo. La promo è valida solo per Aprile - Maggio. La spedizione è gratuita tramite UPS dall'Europa con consegna entro pochi giorni.

Altre News per: bicielettrichebeziorxf900xf001lankeleisirv700