Ilary Blasi sexy su Instagram ... reggiseno e mascherina

Ilary Blasi nelle sue ultime storie, si fa vedere appena si sveglia, in scatti molto sexy, sia a colori che in bianco e nero. Ilary Blasi sexy su Instagram. La conduttrice, che in questi mesi è stata travolta dal vortice del gossip, dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti, non ha mai smesso di mostrarsi sui social, tralasciando le critiche, le polemiche e le voci, ma mostrando scatti di vita quotidiana insieme anche ai suoi figli.

Ilary, nelle sue ultime storie, si mostra appena sveglia, in scatti molto sexy, sia a colori che in bianco e nero. Con solo un reggiseno sopra e una maschera per coprire gli occhi dalla luce, Ilary mostra i suoi indumenti da notte e fa impazzire i suoi fan.

Che sia il suo vero "pigiama" di lei o meno, poco importa ai suoi followers che hanno apprezzato ancora una volta la sua bellezza e sensualità. Ilary sembra continuare la sua vita, nonostante le polemiche. In questi giorni ha deciso di procedere legalmente nei confronti dell'amico Alex Nuccetelli per le continue rivelazioni sulla sua vita privata e dovrà anche andare in tribunale per stabilire gli accordi di separazione con Totti, visto che, a quanto pare, non si è raggiunto nessuno. comprensione.

