Ilary Blasi, un'altra avventura: idratazione prima di tutto anche in volo

Ilary Blasi, nota conduttrice televisiva italiana, è di nuovo in partenza per una nuova avventura. Da quando è legata sentimentalmente all'imprenditore tedesco Bastian Muller, Ilary ha riscoperto la passione per i viaggi, condividendo spesso le sue esperienze con i fan sui social media. Tuttavia, questa volta il suo compagno non è con lei.

Blasi, fresca di un viaggio in Cappadocia, Turchia, dove ha celebrato il suo 43esimo compleanno insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel Totti, oltre che a Bastian, ha annunciato ai suoi follower di essere in procinto di partire di nuovo. Come di consueto, Ilary non ha rivelato la destinazione, mantenendo il mistero fino al suo arrivo.

La conduttrice ha condiviso alcune foto in aeroporto e una storia Instagram in cui appare in una delle comode "cuccette" dell'aereo, suggerendo una destinazione lontana. In un altro scatto, Blasi è ritratta con un'amica, commentando: «E un'altra avventura insieme sta per iniziare!».

Prima di mettersi a dormire durante il volo, Ilary ha mostrato ai suoi fan l'importanza dell'idratazione. Ha registrato una storia Instagram al buio, indossando una maschera di tessuto sul viso, scrivendo: «Mentre tutti dormono, io mi maschero». Questa abitudine, secondo Ilary, è fondamentale per mantenere la pelle idratata durante i lunghi voli.

Con una forte presenza sui social media, Blasi continua a mantenere i suoi fan aggiornati sulle sue avventure, combinando il glamour dei viaggi con consigli di bellezza utili. Resta da vedere quale sarà la sua prossima destinazione, ma una cosa è certa: i suoi follower non vedono l'ora di scoprirlo.