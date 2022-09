DEATHVERSE: LET IT DIE disponibile su PlayStation

È ora dello spettacolo! GungHo Online Entertainment e SUPERTRICK GAMES hanno lanciato oggi DEATHVERSE: LET IT DIE su PlayStation 5 e PlayStation 4. Questo gioco d'azione multiplayer free-to-play è uno spin-off spirituale di LET IT DIE e può essere scaricato dal PlayStation Store. DEATHVERSE: LET IT DIE verrà lanciato su PC mercoledì prossimo 5 ottobre.



In DEATHVERSE: LET IT DIE , i giocatori competono in un'arena di battaglia da 16 giocatori. Affiancato dal tuo fidato compagno robot, Wilson , devi combattere, difenderti e superare in astuzia i nemici.



Altre News per: deathversedisponibileplaystation