Ghost of Yotei Legends disponibile su PlayStation 5

Ghost of Yotei Legends arriva su PlayStation 5 come DLC gratuito per chi possiede Ghost of Yotei. L’aggiornamento introduce una modalità cooperativa online con missioni e sfide ispirate ai Sei di Yotei, tra battaglie contro creature soprannaturali e raid di squadra.

Ghost of Yotei Legends è ora disponibile su PlayStation 5 attraverso la patch 1.5 di Ghost of Yotei. L’espansione introduce una modalità multigiocatore cooperativa online gratuita per tutti i giocatori che possiedono il titolo. In squadra con gli amici, gli utenti affrontano versioni mostruose e soprannaturali dei leggendari Sei di Yotei.

Al lancio la modalità propone tre attività principali. In Sopravvivenza fino a quattro giocatori difendono il territorio da ondate di nemici sempre più difficili. Le battaglie si svolgono su quattro mappe diverse e il controllo delle zone diventa decisivo. Mantenere una posizione attiva una Benedizione che offre vantaggi alla squadra, mentre perderla provoca una Maledizione capace di ribaltare lo scontro.

La modalità Storia invece è pensata per due giocatori e comprende dodici missioni cooperative. Completando gruppi di tre missioni si sbloccano le Incursioni, assalti su larga scala per quattro partecipanti contro le roccaforti dei membri dei Sei di Yotei. Ogni raid termina con lo scontro contro boss giganteschi e sovrannaturali come Ragno, Oni, Kitsune o Serpente.

Il gioco permette di scegliere tra quattro classi. Il Samurai utilizza l’odachi e dispone dell’arsenale più ampio. L’Arciere può usare la yari e portare un’arma a distanza aggiuntiva. Il Mercenario combatte con doppia katana e abilità orientate al supporto. Lo Shinobi sfrutta il kusarigama e tecniche basate sulla furtività. Ogni classe può sbloccare elementi estetici esclusivi per l’armatura completando le sfide.

Salendo di livello si ottengono nuove armi ed equipaggiamento, mentre le difficoltà più alte permettono di conquistare oggetti Leggendari. Torna anche la Modalità Foto per catturare le azioni di squadra. Nella lobby di Legends i giocatori possono allenarsi con armi e arco, sfidarsi a Zeni Hajiki oppure tentare il punteggio più alto nel Taglio del Bambù.