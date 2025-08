DayZ disponibile ora su PlayStation Plus

DayZ arriva su PlayStation Plus ad agosto: sopravvivi nell’iconico open world post-apocalittico

Bohemia Interactive annuncia con entusiasmo l’arrivo di DayZ nel catalogo dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2025.

L’amatissimo survival open world approda su console Sony, offrendo a milioni di giocatori la possibilità di vivere un’esperienza unica di sopravvivenza realistica.

Un mondo ostile dove ogni scelta conta

In DayZ verrete catapultati in un’enorme mappa post-apocalittica, dove le regole della civiltà sono crollate.

La sopravvivenza richiede di saccheggiare risorse, evitare o affrontare gli infetti e difendersi da altri sopravvissuti pronti a tutto pur di restare vivi.

Ogni incontro può trasformarsi in un’alleanza o in un conflitto mortale.

Un fenomeno survival che non smette di crescere

A oltre dieci anni dalla sua uscita, DayZ è ancora oggi un titolo di punta nel genere survival open world.

L’espansione DayZ Frostline del 2024 ha infranto i record di giocatori attivi, confermando il fascino duraturo di questa esperienza.

Ora, con l’attesa espansione DayZ Badlands in arrivo, il momento di unirsi alla community non è mai stato così favorevole.

Chernarus come non l’avete mai vista

Che siate nuovi esploratori o veterani di ritorno, troverete Chernarus profondamente evoluta.

Armi inedite, nuove meccaniche di gioco e contenuti freschi arricchiscono una delle esperienze survival più iconiche nella storia dei videogiochi.

Grazie alla disponibilità su PlayStation Plus Extra e Premium, l’accesso al mondo di DayZ è oggi più semplice e immediato che mai.

