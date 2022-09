Scandalo nel NUOTO: atleta 14enne umiliato e abbandonato per non essersi rasato

L'allenatore di nuoto del Bairro dos Anjos (BA), João Paulo Fróis è stato sospeso per essere stato accusato di “umiliazione e abbandono” di un atleta minorenne che si era rifiutato di partecipare a una praxe, a giugno, in Spagna, smentisce tutte le accuse.

In un comunicato inviato questa mattina alle redazioni, João Paulo Fróis scrive che “non è vero che si sia allineato e qualsiasi violenza psicologica nei confronti dell'atleta in questione, essendo altrettanto falso che abbia promosso la sua pubblica umiliazione” o “abbandonato, come confermano i testimoni nel processo disciplinare”.

Secondo l'allenatore, "per molti anni, gli atleti più giovani sono stati accolti nella loro prima esperienza internazionale dall'iniziativa degli atleti più anziani attraverso i tagli di capelli".

Tuttavia, aggiunge, «il taglio di capelli deve essere sempre autorizzato dall'atleta» e, in questo caso, «i suoi desideri sono stati ovviamente rispettati dai colleghi più grandi».

João Paulo Fróis accusa Bairro dos Anjos di aver “omesso” il fatto che l'allenatore dell'atleta fosse presente e continuasse a lavorare nel club, così come “la testimonianza degli atleti che hanno confermato di aver svolto il nonnismo, pacificamente e senza intervento” del coordinatore.

Il coordinatore nuoto presume di essere sottoposto a procedimento disciplinare ed è stato sospeso, ma afferma anche che “ad oggi non gli è stato notificato alcun procedimento penale”, né “il Pubblico Ministero gli ha impedito di contattare i bambini”.

