Scandalo prezzi nel Comasco: Bar addebita 2 euro per un toast diviso a metà

Nella pittoresca zona del Comasco, i turisti e gli avventori hanno spesso lamentato i prezzi esorbitanti di cibo e bevande, con esempi come 20 euro per un caffè e due brioches o 16 euro per due bottigliette d'acqua da mezzo litro. Ma l'ultimo caso che sta facendo discutere non riguarda un prodotto, ma un servizio insolito. Secondo quanto riportato da La Provincia, un utente su Tripadvisor ha recentemente pubblicato lo scontrino di una consumazione in un bar di Gera Lario, situato a due passi dal lago. Ciò che ha attirato l'attenzione è stata una voce sullo scontrino: il locale aveva addebitato due euro al cliente per aver diviso a metà un toast.

L'episodio ha suscitato l'indignazione dell'avventore, che ha raccontato alla Provincia il suo incredibile incontro con il barista. Durante una passeggiata pomeridiana sulle sponde del lago, insieme alla sua compagna, ha deciso di fare una sosta nel bar di Gera Lario. Ha ordinato un toast vegetariano con patatine, una Coca Cola, mezzo litro di acqua gassata e, infine, un caffè, per una spesa totale di 15,70 euro. Tuttavia, la vera sorpresa è stata quando ha controllato lo scontrino e ha notato la voce "Diviso a metà" con l'aggiunta di 2 euro.

L'uomo si è sentito preso in giro e ha espresso la sua incredulità per questa pratica insolita nel mondo delle consumazioni. "Prendi un toast, chiedi di tagliarlo a metà per darne un angolo alla tua compagna e, magia, il programma già prevede la voce 'Diviso a metà' al costo di 2 euro", ha dichiarato l'avventore a La Provincia. Questo tipo di tariffa aggiuntiva per una semplice richiesta ha lasciato il cliente sbalordito, affermando di non aver mai incontrato una simile situazione durante le sue esperienze di viaggio in tutto il mondo.

Di fronte a questa situazione controversa, il gestore del bar ha cercato di giustificare l'addebito dei 2 euro per la divisione del toast. Ha spiegato che quando un cliente chiede di avere due porzioni di un toast, è necessario utilizzare due piattini, due tovaglioli e richiede un'attenzione extra al tavolo, impiegando quindi due mani. "È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo", ha dichiarato il gestore in un'intervista al quotidiano locale.

Questo episodio ha sollevato un acceso dibattito sulla trasparenza dei prezzi e sulla percezione dei clienti riguardo alle spese accessorie. I visitatori della zona del Comasco si trovano di fronte a una scelta difficile quando si tratta di consumazioni nei bar locali, e l'esperienza di questo cliente è stata senza dubbio spiacevole. Nonostante la giustificazione del gestore, resta il fatto che questa pratica ha suscitato l'indignazione di molti, e il bar ha ricevuto una valutazione negativa di 1 su 5 su Tripadvisor.

Altre News per: scandaloprezzicomascoaddebitaeurotoastdiviso