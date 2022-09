Metal: Hellsinger abbraccia ogni genere musicale grazie alle mod

Metal: Hellsinger è l'FPS ritmico acclamato dalla critica appena uscito in cui si uccidono orde di demoni a ritmo heavy metal - e ora, con l'aiuto di talentuosi modder di tutto il mondo, di qualsiasi altro genere vi venga in mente!



Funcom e The Outsiders sono entusiasti di offrire il potere creativo ai giocatori, consentendo loro di creare la propria musica per il gioco su PC. Affrontate le orde dell'inferno con un po' di swing nel trailer di modding jazzato di oggi.



Questo trailer mostra solo un assaggio di ciò che è possibile fare. Il modding offre un potenziale immenso e la musica in Metal: Hellsinger va oltre l'influenza sull'atmosfera e sulle sensazioni del gioco, essendo saldamente inserita nel gameplay e nell'intera esperienza. Con lo strumento di modding, i giocatori possono stratificare la loro musica e farla reagire alle performance in-game.



Per i giocatori più volenterosi, Metal: Hellsinger può ora abbracciare ogni genere musicale, dal K-Pop, al country, passando per EDM, disco, classica, rap, reggae - e tante altre ancora! I modder-musicisti sono invitati a spingersi oltre ogni confine.



Lo strumento di modding è disponibile gratuitamente fin da ora e Funcom e The Outsiders hanno preparato delle guide video per aiutare i modder e i nuovi arrivati nel processo creativo passo dopo passo. È possibile accedere alle mod attraverso Steam Workshop. Anche la demo gratuita può essere moddata.



Con l'integrazione del modding, Funcom e The Outsiders sono certi che i giocatori potranno godere di una ricca fonte di contenuti diversi per fare a pezzi i demoni tenendo il ritmo per molto tempo a venire. Metal: Hellsinger è disponibile ora su PC, PlayStation 5 e Xbox X|S.



