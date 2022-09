EA SPORTS - MIGLIORI VALUTAZIONI GIOCATRICI FEMMINILI FIFA 23

EA SPORTS ha rivelato le classifiche FIFA 23 per le migliori calciatrici, celebrando l'abilità, la capacità e la potenza di alcune delle migliori atlete che stanno conquistando il campo e il mondo.

Con la seguente uscita, i fan possono dare un'occhiata più da vicino a cosa aspettarsi con l’integrazione in FIFA 23 del calcio femminile di club e nazionale, comprese tutte le squadre della WSL e della D1 femminile, e la FIFA Women's World Cup Australia/Nuova Zelanda 2023™, che sarà disponibile come aggiornamento successivo al lancio.

Le giocatrici più votate sono elencate di seguito:



Alexia Putellas, 92 – Nazionale femminile spagnola Sam Kerr, 91 – Chelsea Wendie Renard, 91 – Olympique Lyonnais Ada Hegerberg, 91 – Olympique Lyonnais Marie-Antoinette Katoto, 90 – Paris Saint-Germain Lucy Bronzo, 90 – Nazionale femminile inglese Alex Morgan, 90 – Nazionale femminile degli Stati Uniti Caroline Graham Hansen, 90 – Nazionale femminile norvegese Christiane Endler, 89 – Olympique Lyonnais Vivianne Miedema, 89 – Arsenal Beth Mead, 88 – Arsenal Kadidiatou Diani, 88 – Paris Saint-Germain Mapi León, 88 – Nazionale femminile spagnola Irene Paredes, 88 – Nazionale femminile spagnola Jenni Hermoso, 88 – Nazionale femminile spagnola Alexandra Popp, 88 – Nazionale femminile tedesca Sandra Paños, 88 – Nazionale femminile spagnola Amandine Henry, 88 – Olympique Lyonnais Kim Little, 88 – Arsenal Lina Magull, 87 – Nazionale femminile tedesca Lauren Hemp, 87 – Manchester City Grace Geyoro, 87 – Paris Saint-Germain Ashley Lawrence, 87 – Paris Saint- Germain Millie Bright, 87 – Chelsea Lieke Martens, 87 – Paris Saint-Germain

Al lancio di FIFA 23, il 30 settembre, i fan potranno giocare nei panni di squadre di club femminili per la prima volta nella storia di EA SPORTS FIFA, come la Barclays FA Women's Super League e la Division 1 Arkema, con alcuni interessanti aggiornamenti aggiuntivi in arrivo nei prossimi mesi. Inoltre, quest'anno HyperMotion2 offre il doppio dell'acquisizione di dati per sbloccare nuove funzionalità, incluso il gameplay femminile. Il sistema Dedicated Advanced 11v11 Match Capture è stato utilizzato per riprendere una partita femminile 11 contro 11 ad alta intensità, con animazioni di gioco che rendono i movimenti delle giocatrici più realistici che mai.

FIFA 23 è sviluppato da EA Vancouver ed EA Romania e sarà disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One il 30 settembre. L'accesso anticipato per FIFA 23 Ultimate Edition inizia il 27 settembre, 2022.

