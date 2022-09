Diablo Immortal - aggiornamento in arrivo il 28 settembre

Siamo lieti di annunciare che il primo aggiornamento maggiore in arrivo perDiablo Immortal sarà disponibile dal 28 settembre. In questo aggiornamento maggiore aggiungeremo una spedizione nuova di zecca e continueremo la serie di missioni delMonastero Silente. In questa spedizione avvolta dalla notte eterna, dovrai trovare fonti di luce per illuminarne le sale e indebolire le orde degli incubi in modo affrontare l'oscurità fino alla fonte.

Le Brigate hanno trovato un nuovo luogo da chiamare casa, l'antica fortezza delCastello di Cyrangar. Questa nuova funzionalità sostituirà gli Accampamenti della Brigata e offrirà nuovi elementi di gioco. InEpura le profondità, i membri potranno ottenere poteri individuali e rivendicare Residui da posizionare nellestanze della Brigata per offrire potenziamenti agli occupanti. NellaDifesa di Cyrangar collaborerai con la Brigata per ottenere ricompense aggiuntive respingendo ondate di demoni. Prendere parte a questi eventi ti darà anche la possibilità di trovareArmi Ancestrali da usare per conferire una parte dei loro attributi a tutti i membri della Brigata.

Inoltre, abbiamo molti altri aggiornamenti in arrivo perDiablo Immortal. Il Pass Battaglia della Stagione 5, Discendenti della Tempesta, partirà dal 29 settembre con sfide aggiornate, ricompense e nuovi oggetti cosmetici. Il nostro quinto boss dell'Inferiquiario,Izilech il Deforme, è un nuovo feroce combattente pronto ad affrontare i più potenti avventurieri di Sanctuarium a partire dal 2 ottobre. Sono giunti anche nuovi oggetti di un set chiamatoPremio della Guida Cupa, che si basa sulle abilità di Slancio per terrorizzare i nemici.

Per tutto ciò che riguarda Diablo Immortal dai un'occhiata al sito ufficiale.

