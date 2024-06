Diablo Immortal, discesa nell'Abisso Contorto

Oggi Diablo Immortal dà il benvenuto all'Abisso Contorto a Sanctuarium. Con nuovi sistemi e attività di fine gioco, tra le altre cose, questo aggiornamento continua a espandere Diablo Immortal portandolo alla prossima fase dell'Era della Disfatta.

BORDO ABISSALE: questa caccia ai mostri ricca di azione in un mondo aperto sfida gruppi di massimo quattro giocatori a rimanere in movimento, e ad attraversare un portale pieno di nebbia uccidendo quanti più mostri possibile. Un'entità incombente nota come il Respiro della Paura insegue i giocatori in questa attività di fine gioco. I giocatori devono rimanere all'interno di una zona sicura designata prima di terminare con un incontro con il boss finale.

EREBBAN: sul modello della modalità di gioco Epura le profondità, gruppi di massimo quattro giocatori corrono contro il tempo per raccogliere il maggior numero possibile di forzieri, senza essere spazzati via da mostri o trappole. Si potrà esplorare il castello per trovare i forzieri nascosti e progredire verso il forziere finale. Una volta apparso il forziere finale, i giocatori avranno 30 secondi per trovarlo e tornare all'ingresso del castello senza morire. I giocatori però dovranno anche sfuggire a un boss invincibile che li insegue.