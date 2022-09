Pistola Massaggio Muscolare Professionale Silenziosa Sconto e Offerta

Pistola Massaggio Muscolare, ANSGEC 30 Velocità Pistola Massaggiante Professionale, Potente e Ergonomica, Massaggio Muscolare Profondo,3500RPM Silenziosa Massaggiatore Elettrico, 8.

?Pistola per massaggio muscolare Pro?: la pistola per massaggio ANSGEC ha implementato il nuovo motore, fornisce fino a 3500 colpi potenti al minuto per raggiungere tessuti profondi fino a 14 mm. Aiuta a rilassare i muscoli profondi, aumentare il flusso sanguigno, alleviare la rigidità e l'affaticamento muscolare e accelerare il recupero muscolare.

?? ?30 livelli di velocità e 8 testine intercambiabili?: la pistola per massaggio muscolare ha una velocità regolabile a 30 velocità e 8 testine intercambiabili, facili da cambiare, con cui massaggiare perfettamente ogni fascio muscolare del corpo, permettendoti di trattare qualsiasi tipo di contrattura superficiale o profonda. Ottimo per livello professionale e post allenamento ma anche per rilassare i muscoli dopo una giornata stressante.

?? ?Touchscreen ergonomico e LCD?: l'impugnatura è comoda poiché è realizzata in materiale gommoso per una presa sicura. Lo schermo LCD in grado di visualizzare la velocità, la carica residua, l'ora e l'accensione/spegnimento della pistola massaggiante, tanto che bastano i tasti + e - sensibili al tocco per selezionare le impostazioni desiderate. Molto facile da usare anche per i meno esperti.

?? ?Portatile e silenzioso?: il peso è di 1 kg, non ti sentirai molto stanco. Custodia protettiva, comoda da portare dietro. Studiato per disperdere efficacemente il calore, questo permette di utilizzarlo a lungo senza bloccarsi per surriscaldamento. Dotata di un motore brushless ad alta coppia, la pistola per massaggio muscolare ANSGEC funziona sotto i 40 decibel. Facile da usare in qualsiasi luogo e senza disturbare.

?? ?Durata della batteria più lunga?: grazie alla batteria ricaricabile da 2500 mAh puoi utilizzare la pistola per massaggio per 6-8 ore con una singola carica. La carica è sufficiente per settimane, con un utilizzo giornaliero di circa 20/30 Min. Servizio clienti rapido e facile da raggiungere e supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per la massima tranquillità.

