Se siete vi state ponendo questa domanda sull’aspirapolvere, probabilmente state pensando di acquistarne uno nuovo. Decidere se sceglierlo con o senza il sacco, è uno di quei dubbi fondamentali che vogliamo presto risolvere. Come accade in altre questioni sugli elettrodomestici per la casa, entrambi le tipologie hanno i loro pro e contro, i loro fan e i loro irriducibili oppositori. Cercheremo di fornirvi una panoramica dei pro e dei contro degli aspirapolvere con o senza sacco, poi la decisione spetterà a voi.

Gli aspirapolvere a sacco sono un classico, e lo sono da tempo. Tuttavia, le tendenze sono un po' cambiate, ed è per questo che nella maggior parte dei casi non si trovano sacchetti di carta negli aspirapolvere, ma piuttosto sacchetti in tessuto. Questo serve come filtro aggiuntivo per lo sporco e la polvere, rendendo la pulizia ancora più igienica. Gli aspirapolvere senza sacco hanno prestazioni più elevate, non è un caso se Lovelycasa.it ha menzionato alcuni di questa tipologia nella loro classifica all’aspirapolvere potente. Ma vediamo, più nel dettaglio, i vantaggi e svantaggi di un aspirapolvere con sacco.

Vantaggi degli aspirapolvere con sacco

Nessun contatto con la polvere: i sacchetti sono solitamente dotati di uno sportello. Quando li si estrae dall'aspirapolvere, non si entra in contatto con lo sporco. Questo è particolarmente gradito a chi soffre di allergie e a chi è sensibile alla polvere.

Facile da usare: i sacchetti non devono essere cambiati dopo ogni aspirazione, ma solo quando sono pieni. In una famiglia di 4 persone, un sacco dovrebbe durare almeno qualche settimana.

Un'ampia gamma e molti accessori: l'aspirapolvere a sacco è l'opzione più popolare nelle famiglie italiane. Ciò corrisponde all'ampia gamma di modelli diversi, ma anche alla disponibilità di ricambi, accessori o opzioni di assistenza.

Prezzo accessibile. In genere sono più economici dei modelli senza sacco. Tuttavia, la differenza di prezzo tra i due tipi si sta attenuando nel tempo e oggi non è più significativa.

Prestazioni elevate: rispetto agli aspirapolvere senza sacco, quelli con sacco vantano generalmente prestazioni più elevate. Lo apprezzerete, ad esempio, quando aspirate tappeti alti o rimuovete i peli di animali domestici.

Svantaggi degli aspirapolvere con sacco

Costo aggiuntivo: non si può fare a meno di un sacchetto nell'aspirapolvere e non si può aspirare molto con un sacchetto pieno. Quando si acquista una borsa, bisogna considerare il costo regolare delle borse nuove. Purtroppo non sono completamente universali: i produttori ne utilizzano spesso di diversi. Verificate sempre quanto costa il tipo che desiderate e se è facile da trovare.

Accumulo di sporco: il sacchetto rimane con il suo contenuto nell'aspirapolvere dopo l'aspirazione. Questo è vero finché non viene sostituito. Nel frattempo, gli acari o le muffe iniziano a formarsi al suo interno. Se si maneggiano con noncuranza o si danneggiano le attrezzature, questi parassiti possono diffondersi in tutta la casa. Inoltre, l'accumulo di sporco è accompagnato da un odore sgradevole.

Prestazioni incoerenti. Un sacchetto pieno causa un calo delle prestazioni e una minore efficienza di pulizia.

Aspirapolvere senza sacco: un'alternativa più moderna

Gli aspirapolvere senza sacco rappresentano una tecnologia più giovane, ma questo è dovuto principalmente al fatto che non sono riusciti ad affermarsi sul mercato europeo per molto tempo. Sono stati venduti per la prima volta in Asia. L'invenzione dell'aspirapolvere senza sacchetto è attribuita a James Dyson, fondatore della famosa azienda Dyson. Nel 1983 ha introdotto l'aspirapolvere G-Force, che è stato il primo a utilizzare l'effetto ciclonico.

Il principio di base degli aspirapolvere senza sacco o ciclonici rimane lo stesso. L'aria scorre ad alta velocità in camere speciali. Lo sporco e l'aria vengono quindi separati dalla forza centrifuga. Le particelle di polvere e altre impurità vengono raccolte in un contenitore rimovibile. L'aria viene poi filtrata per garantire la cattura anche delle particelle più sottili. Il contenitore di raccolta viene rimosso dopo ogni aspirazione, svuotato, lavato e reinstallato nella struttura dell'aspirapolvere.

Il filtraggio

Soprattutto con gli aspirapolvere senza sacco più economici, controllate il livello di filtrazione. I modelli di punta sono completamente esenti da manutenzione. La loro capacità di filtrazione non diminuisce nel tempo. Tuttavia, la maggior parte degli aspirapolvere deve essere pulita, altrimenti si rischia un calo delle prestazioni. Ma è ancora possibile trovare prodotti con filtri a vita. Alcuni possono essere lavati, il che rende la manutenzione molto più semplice.

Il problema si presenta soprattutto con gli aspirapolvere senza sacco di qualità inferiore. È necessario pulire regolarmente i filtri e sostituirli di tanto in tanto. In questi casi, il costo dell'acquisto di un filtro può avvicinarsi a quello dei sacchetti. Anche se non si cambiano i filtri con la stessa frequenza, costano molto di più.

Un tipo specifico di aspirapolvere senza sacco è costituito dai modelli con filtro dell'acqua. Utilizzano l'acqua, in genere sotto forma di vortice, per separare lo sporco. Si tratta di una soluzione adatta a chi soffre di allergie e asma, ad esempio. Questo perché gli aspirapolvere senza sacco con filtro ad acqua emettono aria pulita e non lasciano fuoriuscire polvere anche quando il contenitore viene svuotato. Allo stesso tempo, queste macchine offrono la possibilità di aspirare a umido.

Vantaggi degli aspirapolvere senza sacco

Operazione più economica ed ecologica: lo sporco aspirato si accumula in un contenitore che servirà per tutta la durata della macchina. In questo modo si elimina la necessità di acquistare sacchi extra, con il risultato di un'operazione più economica ma anche più ecologica.

Potenza di aspirazione costante: la potenza dell'aspirapolvere non diminuisce con il riempimento del contenitore, ma è sempre la stessa. Potete contare su un'efficienza di pulizia costantemente elevata. Le prestazioni diminuiscono solo quando i filtri si intasano.

Nessuna diffusione di acari e muffe. Quindi eliminate subito tutto lo sporco e non conservatelo da nessuna parte in casa. Il contenitore verrà maneggiato spesso, quindi assicuratevi che sia facilmente accessibile e facilmente rimovibile.

Nella maggior parte dei casi il contenitore di raccolta è trasparente. In questo modo si ottiene una panoramica continua del livello di riempimento.

Svantaggi degli aspirapolvere senza sacco

Livello di rumore più elevato: gli aspirapolvere senza sacco sono generalmente più rumorosi di quelli con sacco. Pertanto, è meglio esaminare la figura di rumore e scoprire il valore esatto.

Prezzo d'acquisto più alto: gli aspirapolvere senza sacco comportano un costo aggiuntivo. La loro accessibilità è migliorata rispetto al passato, ma se cercate una macchina con un filtraggio di qualità, vi costerà sicuramente di più rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, si può contare su una gamma di prodotti più ridotta.

Manutenzione più impegnativa e contatto con la polvere. Questo è vero per molti di loro. Tuttavia, i produttori hanno già ideato metodi alternativi per svuotare il contenitore. Queste soluzioni sono presenti soprattutto nei moderni aspirapolvere. In ogni caso, il servizio richiede più tempo: il contenitore deve essere svuotato e pulito dopo ogni utilizzo.

Dipende sempre dallo specifico aspirapolvere

Alcuni aspirapolvere di entrambe le categorie sfidano la saggezza convenzionale. Con gli aspirapolvere con sacchetti in tessuto, scompare il vantaggio abituale di questo tipo di aspirapolvere, ovvero l'assenza di contatto con lo sporco. D'altra parte, alcuni aspirapolvere senza sacco consentono già di svuotare o rovesciare il contenitore "senza contatto". Allo stesso modo, gli aspirapolvere senza sacco con una filtrazione di scarsa qualità o con una manutenzione inadeguata non sempre ottengono i risparmi di esercizio previsti, perché è necessario acquistare un filtro relativamente costoso al posto dei sacchetti.

Come si può notare, la divisione tra aspirapolvere con e senza sacco non può essere applicata alla cieca. I produttori cercano di eliminare gli svantaggi di entrambi i tipi. Pertanto, sempre più dispositivi appaiono sul mercato che non rientrano nelle caselle valide in precedenza e le differenze tra le categorie si stanno in parte attenuando.

Pertanto, è importante reperire sempre informazioni sufficienti su un determinato aspirapolvere. Scoprite quali componenti dovranno essere sostituiti e in quale arco di tempo. Verificate quindi quanto costano gli accessori in questione e se sono comunemente disponibili. Questo è l'unico modo per acquistare un aspirapolvere di cui sarete soddisfatti a lungo termine.

