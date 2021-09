Proscenic P10 Pro : aspirapolvere senza fili potente ed efficiente

L'aspirapolvere Proscenic P10 Pro è il degno successore del Proscenic P10 . È più potente, più manovrabile e offre una migliore autonomia rispetto al P10. Proscenic è un marchio taiwanese che vanta una lunga esperienza nella progettazione di aspirapolvere potenti ed efficienti.

Anche se è stato immesso sul mercato un po' di tempo fa, abbiamo deciso di testarlo dopo aver letto diversi feedback positivi. Nulla è stato lasciato al caso, potenza, autonomia, batteria, manovrabilità, durata.





Caratteristiche e scheda tecnica dell'aspirapolvere Proscenic P10 Pro

Potenza: 560W

Peso: 2 kg

Autonomia: circa 1 ora

Tempo di caricamento: 2h

Rumorosità: 74dB

Tipo di batteria: Litio 220 V

Dimensioni: 116,8 x 23 x 30 cm

Funzioni aggiuntive: funzione parcheggio, funzione Hard Floor (pavimenti duri) e Area Rug (tappeto)

Garanzia: 2 anni



Aspirapolvere senza fili Proscenic P10 Pro





L'aspirapolvere Proscenic P10 Pro in blu scuro ha un design piuttosto piacevole per un aspirapolvere di questa fascia di prezzo. Il serbatoio di scarico è trasparente per avere un occhio sul livello di riempimento come la maggior parte dei modelli simili presenti sul mercato. E' dotato di un touch-screen per avere tutte le informazioni a portata di mano. Da esso puoi modificare il livello di potenza di aspirazione con un semplice tocco, vedere la durata residua della batteria e gli avvisi in caso di malfunzionamento. Potrebbe sembrare una cosa da poco, un vezzo, ma questo touch screen ti sarà di grande utilità.



L'aspirapolvere Proscenic P10 Pro viene fornito con diversi accessori, inclusi 4 tipi di spazzole, per soddisfare tutte le esigenze di pulizia. Si può facilmente sostituire il tubo lungo con una delle spazzole per trasformare il dispositivo in un potente e pratico aspirapolvere per auto, o per pulire spazi piccoli come la tastiera del Pc ad esempio.



Se hai bisogno di pulire il soffitto, qualsiasi tipo di pavimento (piastrelle, tappeti, moquette, parquet, ecc.), l'interno dell'auto, divani anche da peli di animali, l'aspirapolvere Proscenic P10 Pro sarà perfettamente all'altezza del compito.





Il Proscenic P10 Pro, è un aspirapolvere 2 in 1. Ciò significa che può essere utilizzato sia come aspirapolvere a traino che come aspirapolvere da tavolo. Oltre al suo bel design, l'aspirapolvere P10 Pro sviluppa una potenza di aspirazione fino a 25.000 Pa e il motore genera una velocità molto elevata, 110.000 giri/min.



Il risultato è davvero buono, come detto anche per rimuovere peli di animali e rimuovere facilmente polvere e detriti da qualsiasi tipo di pavimento in una sola passata. La testa di aspirazione principale ha un'illuminazione a LED che illumina le aree scure come gli angoli dei mobili.



Tutto sarà risucchiato durante il suo cammino, indipendentemente dal fatto che si tratti di un pavimento morbido come una moquette o duri come parquet e piastrelle. Risulta particolarmente efficace su tappeti e parquet. Affinché la spazzola principale riesca ad aspirare più sporco e peli di animali, il marchio ha integrato la tecnologia anti-groviglio. Consiste nell'impedire alle setole di mescolarsi sul rullo.



L'aspirapolvere a batteria Proscenic P10 Pro è dotato di un sistema di filtrazione con 4 filtri che riescono a filtrare fino al 99% delle particelle di polvere fine. Pertanto, il motore rimane protetto dalle perdite di polvere fornendo anche prestazioni di lunga durata durante la pulizia.



Modalita di funzionamento Proscenic P10 Pro



Questo aspirapolvere Proscenic ha 3 livelli di potenza di aspirazione a seconda della situazione di pulizia. A differenza dei modelli concorrenti, il 10 Pro può aumentare automaticamente la potenza di aspirazione. Lo scopo è adattare l'aspirazione al tipo di superficie e alla natura o quantità di detriti. È abbastanza innovativo e rivoluzionario per un aspirapolvere così economico e potente.

La modalità automatica: questa è la modalità predefinita quando si accende l'aspirapolvere Proscenic 10 Pro. Quando è in uso, la sua potenza di aspirazione aumenterà automaticamente senza il tuo intervento. Che si tratti di moquette, peli di animali o qualsiasi altra sporcizia, il rullo rileverà automaticamente se aumentare o meno la potenza. Con questa modalità automatica, l'autonomia è di 30 min.



La modalità Eco: la modalità che fornisce fino a 55 minuti di autonomia. È adatto per aspirare piccoli detriti. Normalmente può essere lamodalità principale se di solito hai sporco e peli di animali sul pavimento o sul tappeto.

La modalità Max: questa è la modalità adatta per aspirare particelle di detriti di grandi dimensioni. Abbiamo notato che questa modalità è stata in grado di aspirare il 99% (per non dire il 100%) di grandi residui di cibo e semi di riso in meno di un minuto. È una modalità straordinariamente efficiente che rende questo aspirapolvere Proscenic P10 Pro un dispositivo alleato per chi ha fretta di finire rapidamente le pulizie.



Per cambiare la modalità di aspirazione è sufficiente premere la parola “MODE” sul touchscreen.



Proscenic P10 Pro autonomia e batteria

La batteria ricaricabile di questo aspirapolvere Proscenic è abbastanza potente, ma la sua autonomia dipenderà dalla modalità di aspirazione utilizzata. Con la modalità ECO che può soddisfare la maggior parte delle esigenze di pulizia, si avvicinerà a quasi 55 min. La batteria rimovibile e leggera è di tipo agli ioni di litio.

È quindi facile da rimuovere e installare. Nel caso disponi di una batteria in più, puoi raddoppiarne l'autonomia per garantire la pulizia molto più a lungo. Questo consiglio ti sarà utile se hai stanze grandi da pulire e l'autonomia in modalità MAX (30 min) è insufficiente.



Rispetto al classico Proscenic P10, la batteria del Proscenic P10 Pro è stata notevolmente migliorata in modo da durare più a lungo. Infatti, il P10 Pro incorpora 8 batterie al litio che vengono ricaricate dopo 2,5 ore sul suo supporto di ricarica fissato al muro .

Modalità di utilizzo

Quest'ultima creazione dei laboratori Proscenic è abbastanza piacevole da usare, è comunque l'impressione che abbiamo avuto durante la nostra prova sul Proscenic P10 Pro. Con il suo peso ridotto di 1,65 kg, è ergonomico, maneggevole e incorpora un touch screen LED.

Questa schermata permette di vedere il livello di autonomia residua della batteria, ma anche la modalità di aspirazione utilizzata (ci sono 3 modalità) e di cambiare la modalità desiderata con un semplice pulsante. Tutto è a portata di mano sopra il manico.



In caso di anomalia, sullo schermo compare un codice di errore che permette di comunicarlo al servizio post vendita per ricevere assistenza. Quando si tratta di pulire, la manovrabilità dell'aspirapolvere offre facilità tra oggetti e mobili. Infatti, la testina di questo aspirapolvere a batteria Proscenic ruota di 180° a sinistra e di 90° a destra.



Per quanto riguarda il livello sonoro, è di circa 80 dB . Lo abbiamo trovato un po' più alto di altri aspirapolvere della concorrenza. Ciò proverrebbe sicuramente dalla potenza del motore e dal livello molto alto di pressione di aspirazione che è di 25.000 Pa. In ogni caso, questo livello di rumore è inferiore ad altri.



Manutenzione Proscenic P10 Pro

Come ogni elettrodomestico, la manutenzione di Proscenic P10 Pro è essenziale per migliorarne la durata ed evitare guasti inutili. Il primo consiglio è quello di leggere le istruzioni nella confezione. Quindi utilizzare l'aspirapolvere verticale solo per lo scopo previsto. Tale aspirapolvere consente di aspirare rifiuti, polvere, tracce d'acqua e altri detriti vari.

Non è destinato ad aspirare grandi quantità di acqua o utilizzarlo in un'officina. Gli aspirapolvere e aspiraliquidi svolgono perfettamente questo ruolo. Una volta terminata la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti diventa ancora più semplice.



Il serbatoio di scarico con una capacità di 0,6 L rilascia tutta la polvere e lo sporco con un semplice pulsante che lo rilascia. Il filtro HEPA e i vari accessori sono rimovibili e lavabili con acqua di rubinetto. Nel caso in cui la manutenzione non sia assicurata, il filtro potrebbe accumulare sporco. Di conseguenza, le prestazioni di aspirazione diminuiranno.

Accessori Proscenic P10 Pro

Gli accessori di questo modello sono piuttosto numerosi, può essere utilizzato come aspirapolvere a traino e aspirapolvere a mano per pulire l'auto e i piccoli angoli bui. Per questo è qualificato come aspirapolvere 2 in 1. Sarà quindi utile per soddisfare la maggior parte delle esigenze domestiche in cucina, soffitti, zone buie, interni del veicolo, cuscini ecc

Tra gli accessori troviamo la testina rotonda che rimuove polvere e sporco dal soffitto, sopra i mobili e nella parte superiore degli scaffali. La testina lunga e piatta che rimuove peli di animali domestici, polvere e altra sporcizia tra gli spazi nei sedili delle auto o nei divani del soggiorno.





Conclusioni

A nostro avviso il Proscenic P10 Pro, ve lo possiamo consigliare ad occhi chiusi. Pochi aspirapolvere in questa fascia di prezzo ci hanno convinto così tanto. Certo sarà facile trovare degli aspirapolveri a meno di 100 euro che faranno le pulizie, ma avranno la stessa potenza di aspirazione e la stessa affidabilità?



È senza dubbio un aspirapolvere con il miglior rapporto qualità-prezzo da avere a portata di mano. Tra la sua buona autonomia di 55 min, la sua forte aspirazione e i suoi numerosi accessori, eseguirà la maggior parte delle attività di pulizia dalla casa all'interno dell'auto.



Nonostante tutto, il suo rumore è un po' alto rispetto ad alcuni modelli della concorrenza. Inoltre, per avere al massimo le sue prestazioni bisogna tenere pulito il filtro HEPA per evitare il rischio di intasamento e perdita di potenza. Con una media più che positiva di 4.3 su oltre 750 recensioni, il Proscenic P10 Pro risulta un'ottimo aspirapolvere senza fili e puoi acquistarlo su amzon QUI, adesso in offerta con un coupon sconto di 20 euro.

