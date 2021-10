Aspirapolvere Lavasciuga Eureka FC9 : Aspira liquidi senza fili

L'aspirapolvere Lavasciuga Eureka FC9 non è di per sè un'innovazione, perché ci sono già diversi dispositivi simili di altri produttori che funzionano sullo stesso principio. Ha comunque delle caratteristiche interessanti come i serbatoi per l'acqua pulita e sporca, la spazzola rotante, che può raccogliere sia lo sporco secco che quello liquido e la funzione igienizzante con la tecnologia dell'acqua elettrolizzata integrata.

Aspirapolvere Lavasciuga Eureka FC9

La funzione di sterilizzazione intelligente dell'aspirapolvere Eureka FC9 soddisfa l'attuale domanda dei consumatori per avere oltre la pulizia anche un ambiente domestico sano. A differenza della maggior parte delle lavasciuga pavimenti sul mercato che si affidano a detergenti per la sterilizzazione, l'Eureka FC9 utilizza un dispositivo ad acqua elettrolizzata per sterilizzare gli ambienti con la sola acqua di rubinetto e il tasso di sterilizzazione raggiunge il 99,9% senza rilasciare alcuna sostanza chimica sui pavimenti.



Eureka FC9 Aspirapolvere e Detergente per pavimenti duri: Inoltre, la lavapavimenti FC9, è adatta a una varietà di ambienti domestici ed essendo dotata di un doppio motore, raggiunge una potenza di aspirazione sufficiente, che si tratti di polvere, briciole, gusci di semi o spazzatura secca o umida come ketchup, yogurt, pasta, ecc, tutto può essere aspirato.

L'aspirazione e il lavaggio possono essere eseguiti contemporaneamente. Dopo aver spinto l'apparecchio in giro per casa, il pavimento rimane pulito ed igienizzato. Dopo la pulizia, bisogna solo premere delicatamente con il piede il pedale sottostante e la spazzola a rullo si pulirà automaticamente, eliminando il problema del lavaggio a mano del mocio.



Per quanto riguarda il marchio, Eureka ha una storia di 112 anni e si concentra sul mercato della pulizia profonda, creando prodotti di design, professionali, efficienti, convenienti e adatti a tutti agli utenti.



Design e Funzionamento



L'aspetto è semplice come il suo funzionamento. Il design generale della lavasciuga pavimenti Eureka FC9 è delicato. In termini di funzionamento, è sufficiente premere l'interruttore per attivare le funzioni di aspirazione e lavaggio. Il display a colori e il promemoria vocale possono essere facilmente utilizzati da tutti in casa.

Aspirapolvere + lavasciuga

Eureka FC9 combina una pulizia profonda due in uno, con una normale scopa + aspirapolvere. L'aspirazione e la pulizia vengono eseguite allo stesso tempo, il che rende la pulizia rapida e perfetta, permettendo di risparmiare tempo.

Potenza e Autonomia



Con 2 motori che garantiscono una potenza di aspirazione di 8000 pa, Eureka FC9, può aspirare diversi tipi di sporco, umido e secco dal pavimento. L'autonomia è di 35 minuti grazie al rilevamento intelligente dello sporco, la potenza viene regolata automaticamente in base al tipo di materiale presente sulla superfice, in tal modo, la carica della batteria non va sprecata.



Tecnologia ad Acqua Elettrolita

Utilizzando la tecnologia a doppio serbatoio, con un serbatoio dell'acqua pulita da 750 ml e il serbatoio dell'acqua sporca da 600 ml, garantisce un buon tempo di utilizzo ogni volta. Inoltre, con la tecnologia avanzata dell'elettrolito dell'acqua, può disinfettare, decomporre, deodorare e persino ripulire da acari, batteri, ecc. senza aggiunta di soluzioni chimiche, con un tasso di sterilizzazione del 99,9%.

Sistema autopulente

Non è necessario sollevare l'aspirapolvere per pulirla, basta premere delicatamente il pedale e far ruotare la spazzola per ripulirla.



Un display a LED mostra tutte le informazioni importanti sul processo di pulizia.

Conclusioni

In termini di funzioni, FC9 dispone dell'esclusivo sistema di sterilizzazione dell'acqua elettrolizzata in tempo reale. Non è necessario aggiungere prodotti chimici durante l'intero processo di pulizia. Il tasso di sterilizzazione dell'acqua elettrolizzata integrato può raggiungere il 99,9%. La testina semovente può pulire i bordi senza toccare le pareti e può pulire facilmente anche gli angoli e le scale.

Prezzo Aspirapolvere Eureka FC9

Puoi acquistare Eureka FC9 qui su Ebay al prezzo di 379 EUR, l'Eureka FC9 è nel mezzo della gamma di modelli disponibili fino ad oggi offrendo delle caratteristiche interessanti.



Nome prodotto: eureka FC9Potenza nominale: 220 WCapacità della batteria2000mAh*12Tempo di esecuzione: 35 minutiTempo di ricarica: 4-5 oreSerbatoio dell'acqua pulita: 750 mlSerbatoio dell'acqua sporca: 600 mlRumore: 78 dB (A)Il pacchetto include1*detergente aspiraliquidi eureka FC9 per umido e secco1*Adattatore1*Base di ricarica1 * staffa per accessori1 * Strumento di pulizia1*soluzione detergente1*spazzola a rullo1*Filtro

