ECOVACS DEEBOT T10+ : Recensione completa Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti

Il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T10+ ha una potenza di aspirazione di 3000 Pa e un sistema di spazzamento oscillante. La docking station autodrenante, con un contenitore della polvere da 3,2 litri, consente di pulire a mani libere per 195 minuti con una singola carica.

La differenza tra i modelli T9 e T10 è la fotocamera integrata. Consente di utilizzare l'aspirapolvere come telecamera di sicurezza remota. L'assistente vocale Yiko integrato consente di dire all'aspirapolvere lavapavimenti di pulire, creare una mappa o pulire stanze specifiche.

ECOVACS DEEBOT T10+ in breve

Il Deebot T10+, insieme all'ammiraglia della casa Ecovacs, il Deebot X1 OMNI, è una delle ultime versioni presentate dalla casa.

In Europa, Ecovacs non ha la stessa fama di iRobot, ma il marchio è uno dei più grandi nomi nella produzione di robot aspirapolvere a livello globale e attualmente offre alcuni dei software e delle funzionalità più completi.

Il T10 Plus ha ottime caratteristiche che si combinano per pulire gli ambienti in completa autonomia svolgendo due funzioni: aspirazione della polvere e lavaggio.

Per la prima attività utilizza 3 spazzole e una potenza di 3000 Pa che gli permettono di pulire tutto, senza difficoltà. Durante il test non abbiamo mai trovato tracce di sporco in casa o polvere e pulisce bene anche gli angoli, con le spazzole laterali che arrivano ovunque.

Il robot aspirapolvere lavapavimenti ECOVACS DEEBOT T10+ è dotato di un filtro a tre strati altamente efficiente in grado di catturare e rimuovere il 99% di allergeni microscopici, particelle di polvere e altro ancora.

Questi filtri sono così efficienti da poter catturare particelle microscopiche fino a sei micron ottimo per tutti i membri della famiglia, in particolare per chi soffre di asma, allergie o altri problemi respiratori.



Come viene consegnato

Come anticipato, Deebot T10+ appartiene alla categoria dei prodotti ibridi di Ecovacs, ovvero quei robot aspirapolvere lavapavimenti. Di default usa solo acqua, ma Ecovacs ha sviluppato un liquido detergente dedicato ai suoi robot aspirapolvere che si può acquistare separatamente e che permette di alzare ulteriormente il livello di pulizia.

Il Deebot T10+ arriva a casa imballato in una scatola di cartone. All'interno della confezione, troveremo il serbatoio dell'acqua, 2 spazzole laterali, il mocio per la pulizia più uno di ricambio, il sacchetto per la polvere e la spazzola multiuso per la pulizia approfondita.

Poiche è Plus troveremo anche la base di ricarica, dotata del contenitore per lo svuotamento e che quindi non solo si occupa di ricaricarlo, ma anche di svuotare autonomamente il contenitore della polvere da 400ml in soli 10 secondi.



Design e caratteristiche

Il Deebot T10+ sembra a prima vista un normale robot aspirapolvere ed è esteticamente identico ai suoi fratelli ed è disponibile solo in colore bianco lucido, la scocca superiore ricopre tutta la superfice del robot ma non è agganciata o fissata fisicamente al corpo del Deebot T10+, quindi risulta estremamente comoda per l'eventuale pulizia che può essere effettuata con un panno o direttamente sotto acqua corrente.

In effetti, l'unica cosa che lo distingue davvero dagli altri è la torre rotonda e rialzata in cima. Questo fa parte del suo sistema di navigazione AIVI 3.0 migliorato, che gli consente di identificare ed evitare una serie di oggetti domestici comuni.

altezza è di solo 10,5 cm.

Oltre alla torre di navigazione, il T10+ ha una "camera per astrofotografia 960P" sulla parte anteriore. Una buona fotocamera, il tipo di cosa che non ci aspetteremmo di vedere sulla parte anteriore di un aspirapolvere.



In effetti, le immagini sono eccellenti. Accendendo al gestore video dell'app e lo streaming video orizzontale in tempo reale, le foto inviate allo smartphone sono nitide, con un ampio campo visivo (148,3°).

Ecovacs suggerisce di utilizzare la telecamera per vedere come stanno andando le pulizie o per monitorare gli animali domestici quando non si è a casa o come una sorta di sistema di sicurezza itinerante.

L'obiettivo? È quello di poter registrare video, scattare foto o fare una chiamata con il Deebot T10+ e parlare con le persone presenti in casa, oppure sgridare o rassicurare il vostro animale domestico. In conclusione si può trasformare in un sistema alternativo di sorveglianza e comunicazione.



C'è anche l'audio a due vie, quindi, quando è in movimento, dall'app Ecovacs si può comunicare con chi è in un'altra stanza come un walkie tokie.

A caratterizzarlo è la classica forma circolare e come detto la piccola "torretta" che ospita sensori con tecnologia True Mapping 2.0 e 3 microfoni che permettono di chiamare l'assistente vocale di Ecovacs, Yiko.

Inoltre, nella parte superiore si trova il pulsante per avviare la modalità Auto, mentre rimuovendo il coperchio, che aderisce magneticamente al resto del robot, possiamo accedere all'interruttore per accendere e spegnere, al pulsantino per resettare il WiFi e il contenitore della polvere



Sulla parte anteriore troviamo i sensori anticollisione, la fotocamera AIVI e il paraurti per mitigare le rarissime collisioni che incontrerà Deebot T10+ mentre sul retro abbiamo l'elemento che contiene il profumo per ambienti, che permette di aspirare polvere e profumare l'ambiente allo stesso tempo.

Infine nella parte inferiore troviamo due spazzole laterali che servono a raccogliere lo sporco e ad alimentare la spazzola principale che può esercitare una potenza di aspirazione di 3000 Pascal .

Stazione di ricarica

La grande stazione di riempimento e scarico automatico è alta 35 cm, larga 36,5 cm e profonda circa 43 cm compreso il punto in cui si trova il robot aspirapolvere. Ha una combinazione di colori di bianco e argento, che, a seconda della prospettiva, la fa sembrare un po' meno simile a un secchio rispetto alla maggior parte degli altri concorrenti.

All'interno c'è un sacchetto da 3,2 litri che consente fino a 60 giorni di pulizie prima di sostituirlo. Tra gli altri che abbiamo visto, se lo spazio è un problema, la base di ricarica del Deebot T10 plus è più piccola.



Queste docking station, anche se un po' ingombranti, sono davvero utili per ottenere il massimo dal robot aspirapolvere, in quanto si può impostare il programma di pulizia e lasciare che il robot se ne occupi, senza dover ricordarsi di svuotare il contenitore dello sporco a giorni alterni.

Una cosa da tenere presente è il fatto che svuotano automaticamente il robot, e, sebbene duri solo pochi secondi, l'operazione è un po' rumorosa.

Durante lo svuotamento automatico, la polvere viene aspirata dal contenitore e aspirata nel sacchetto posto all'interno della base che si chiude automaticamente e quindi non c'è dispersione di polvere.

Un sacchetto dura fino a 60 giorni con una casa medio-grande, ma può durare anche fino a 180 giorni con case più piccole. Una volta esauriti, si possono acquistare in confezione da 3 al costo di 19,90 euro. Una spesa in più a quelli manuali, ma comunque, vista la durata, molto sostenibile.

Il serbatoio rimane comunque estraibile perché permette di lavarlo di tanto in tanto e di sostituire il filtro se necessario. Tra le altre cose, l'app Ecovacs Home mostra lo stato di tutti gli elementi, dicendoci quante ore di utilizzo possiamo ancora avviare.



Installazione e configurazione ECOVACS DEEBOT T10+

L'installazione è semplice. Tutto quello che bisogna fare è collegare la base di svuotamento automatico al dock e posizionare il robot per iniziare la ricarica. Scaricare l'app Ecovacs, disponibile per Apple e Android, creare un account e collegare il robot.

Qui che entra in gioco un'altra caratteristica del deebot T10 plus: nelle fasi finali della configurazione, si può attivare l'assistente vocale dicendo "Okay Yiko". Da lì, Yiko chiederà il permesso di iniziare una mappatura rapida per creare una mappa iniziale della casa.



Assistente vocale dedicato Yiko

L'assistente vocale è particolarmente comodo in quanto funziona direttamente – non c'è bisogno di collegare il robot all'assistente intelligente di casa (sebbene il T10+ sia compatibile anche con Google Assistant e Alexa) e Yiko può capire più comandi.



Tutto sommato abbiamo trovato l'assistente vocale Yiko molto reattivo finchè il rumore di fondo è stato basso. Quando combinata dettagliatamente alla funzione di mappatura si può ad esempio richiedere la pulizia per una posizione specifica. Possiamo dire "pulisci sotto il divano" e il T10+ lo farà, ritornando poi alla base di ricarica.

Mappatura



Una volta creata la mappa di un piano della casa, essa può essere trasformata in una mappa 3D modificabile, a cui si possono aggiungere mobili comuni: una scrivania, un divano, un set per la sala da pranzo, un letto, eccetera.

Ecovacs Home fornisce, come detto, l'accesso a due tipi di mappe. La prima è in 2D, che aiuta a dividere o unire stanze, rinominarle e contrassegnare le aree da evitare; la seconda, 3D, permette di posizionare i mobili consentendo di pulire un'area specifica associata a un mobile.

Ciò significa che non solo possiamo dire a Deebot T10+ di pulire la cucina, ma anche di pulire sotto al tavolo, il letto o la scrivania. Si può utilizzare questo robot anche se si ha una casa a 2 piani, perchè riesce a capire a che piano si trova. Tuttavia, se ci sono le scale, bisogna ovviamente portarlo a mano al piano che si desidera pulire.



Si possono anche aggiungere accessori per animali domestici, così il T10+ saprà come evitare ciotole e lettini.



La prima mappatura creata dal T10+ durante il nostro test è risultata non precisa, i confini delle stanze erano sbagliati e persino le forme delle stanze irriconoscibili. Ci sono voluti due passaggi esplorativi per creare una mappa precisa.

La prima volta ha confuso il letto con un muro e ha creato una porta dove non c'era, ma questi problemi non hanno influito sulla pulizia e al termine della seconda mappatura tutto è risultato preciso e il tempo perso ne è valso decisamente la pena.

App Ecovacs

Dall'App è possibile controllare tutto. Si può avviare la pulizia automatica o personalizzare l'esperienza, sia scegliendo se pulire tutta la casa o solo una determinata zona o una stanza alla volta regolando i vari parametri, che vanno dalla quantità di acqua utilizzata alla potenza di aspirazione al numero di passaggi da fare.

L'applicazione permette inoltre di pianificare le pulizie, decidere giorni e orari e attivare Yiko, l'assistente vocale di Ecovacs che parla anche italiano ed è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.



Prestazioni robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T10+

Troverete strano, dato che si tratta di un aspirapolvere, che solo una parte così breve di questa recensione parli delle sue capacità di aspirazione, ma la nostra esperienza avuta con l' ECOVACS DEEBOT T10+ ci porta a dire semplicemente che è molto efficace.



L'aspirazione 3000PA del T10+ è buona sia sulla carta, che testata sul pavimento. Gestisce efficacemente qualsiasi cosa, dai peli di animali domestici, alla polvere e alle briciole. In modalità di pulizia intelligente, aumenta l'aspirazione quando è necessaria una piccola spinta in più.



In movimento è impressionante, evita i mobili, si ferma poco prima degli ostacoli riuscendo a navigare tra le gambe della sedia per pulire sotto il tavolo. È anche silenzioso in azione ed è un buon arrampicatore riuscendo a varcare soglie di 1 cm.



Può aspirare ininterrottamente per 195 minuti con una singola carica o pulire per 180, i quali sono più che sufficienti per pulire tutta casa senza problemi. Se avete una casa grandissima, il robot dovrà fermarsi quando esaurisce l'energia, ma riprenderà nella stessa posizione quando sarà di nuovo pronto per la ripartenza.

Il sistema di navigazione che è stato adottato sfrutta la tecnologia AIVI 3.0 ed utilizza l'intelligenza artificiale per identificare oggetti, persone e animali, in modo da evitare collisioni.

Vi troviamo anche il TrueMapping 2.0, il sistema di mappatura Ecovacs che utilizza il sensore Direct Time of Flight (dTof) per avere un'area di rilevamento più ampia e garantire la massima precisione.



Pulizia del pavimento



Molti tendono a pensare che i sistemi di pulizia dei robot aspirapolvere combinati non siano molto buoni, per il semplice motivo che trascinare un po' di panno umido sul pavimento non sia un metodo di pulizia efficace. Onestamente è così che funziona la maggior parte dei robot aspirapolvere in questo momento, ma il T10+ è ottimo.



Abbiamo usato il comando vocale per dire al T10+ di pulire il pavimento della cucina, poi ce ne siamo andati. Pochi minuti dopo, siamo tornati e abbiamo trovato il pavimento straordinariamente pulito, con macchie di caffè e altre tracce di sporco misteriose scomparse. Il mocio non inzuppa il pavimento, ma poiché è in grado di fornire un po' più di pressione rispetto agli altri standard, è molto efficace.

Il lavaggio è infatti affidato alla tecnologia OZMO Pro 3.0 e si basa sulla vibrazione del tessuto, che può vibrare 600 volte al minuto. Quindi sì, strofina più di un essere umano con una pezza.

Questa tecnologia è progettata anche per funzionare bene per tutta la durata della pulizia e soprattutto per consentire al robot di essere abbastanza silenzioso durante le operazioni di lavaggio.

L'utente si dovrà preoccupare solo di due cose: lavare il panno ogni tanto e riempire il serbatoio dell'acqua da 240 ml. Per pulire una superfice complessiva di 75 mq si deve caricare il serbatoio ogni 2 pulizie complete.

Ovviamente è possibile utilizzare ECOVACS DEEBOT T10+ solo in modalità aspirazione, cambiando l'appendice e utilizzando quella dedicata al profumatore. Specifichiamo che il profumatore non è compreso nella confezione, ma non per volontà del produttore. Ecovacs si è dovuta adeguare alle leggi europee e quindi ha rimosso le capsule che possono ancora essere acquistate separatamente.



Prezzo e disponibilità

È possibile acquistare il T10+ direttamente dal sito Ecovacs o da qui su Amazon con uno sconto di 150€ al prezzo di 749€ ricevendo, al momento in cui scriviamo, anche sei mesi di pezzi di ricambio (sacchetti per la polvere, deodoranti per ambienti, panni per la pulizia e altro). Le recensioni sono ottime!

Sebbene non sia affatto un robot aspirapolvere economico, ha un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto ai concorrenti dello stesso livello con caratteristiche simili, se non inferiori.

Conclusioni

Anche se abbiamo avuto qualche problema a iniziare con la mappatura e l'assistente vocale, l'ECOVACS DEEBOT T10+è ancora uno dei migliori robot aspirapolvere che abbiamo provato. Se state cercando un robot aspirapolvere lavapavimenti pronto all'uso, vale la pena considerarne l'acquisto.



L' ECOVACS DEEBOT T10+ è un apparecchio per la pulizia elegante, innovativo e dal design intelligente, che darà alla casa un aspetto, una sensazione e un odore fresco con il minimo sforzo e risultati ottimali. Non possiamo che raccomandarlo.

Da tener presente che Ecovacs mette in vendita anche il Deebot T10 (senza base di svuotamento polvere ma con le stesse funzionalità di pulizia del Deebot T10 plus) che permette di risparmiare sull'acquisto pur mantenendo le stesse caratteriste top di gamma.

Tuttavia, non è affatto un'opzione economica e, se pensate di non utilizzare molte delle sue funzionalità, potreste scoprire altri prodotti dello stesso marchio e trovare comunque un robot più semplice, ma comunque efficace.





