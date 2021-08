Anna Tatangelo e Livio Cori sono innamorati : presentazioni in famiglia

davveroe fanno sul serio, non è una storia d'estate! All'inizio una relazione segreta, poi è venuta alla luce, tra commenti sui social e foto insieme. Ma non è tutto: i due si sono presentati alle rispettive famiglie. Sul profilo Facebook del padre di, Massimo, sono infatti apparse delle fotografie che ritraggono una cena in riva al mare, dove i partecipanti erano Massimo, sua moglie, il figlioin compagnia di

Nella descrizione, a seconda dei casi, il padre del cantante ha scritto: "Pomeriggi d'estate". Ma Anna ci ha messo anche il suo, e ha voluto presentare Livio al figlio Andrea, che ha avuto dalla precedente relazione con Gigi D'Alessio. I tre sono andati tutti insieme in vacanza in Costiera Amalfitana, dove Livio è riuscito a creare un rapporto molto stretto con il figlio di Anna.

La fine della relazione con Gigi D'Alessio non è stata facile per Anna: i due sono stati insieme per sedici anni. Ora Gigi ha una nuova fidanzata, Denise Esposito, di 26 anni più giovane di lui e dalla quale aspetta il quinto figlio. Livio Cori, dal canto suo, è un cantante e attore napoletano di 31 anni, noto per aver recitato nella serie televisiva Gomorra. Anna e Livio si sono conosciuti nel 2019, durante il Festival di Sanremo, quando entrambi gareggiavano. Da li è iniziata come amicizia e poi si è trasformata in amore. La scintilla è arrivata dopo che i due si sono incontrati di nuovo, quando Anna ha chiesto aiuto a Livio per alcune canzoni del suo nuovo album.

