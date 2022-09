Maltempo Marche : almeno 10 morti e 4 dispersi, tra loro due bambini

Sale a 10 il bilancio delle vittime dell'alluvione che ha colpito le. La prefettura di Ancona ha aggiornato il bilancio. "Ci sono stati momenti di terrore, con quantità d'acqua davvero straordinarie". Così il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio dopo l'incontro in prefettura di Ancona al quale hanno partecipato anche i capi dei vigili del fuoco, il capo dipartimento Laura Lega e il capo della cadaveri Giorgio Parisi. «Ha piovuto in poche ore un terzo di quanto piove normalmente in queste zone in un anno - aggiunge - e in alcune zone ha piovuto il doppio di quanto piove in estate. Era una quantità d'acqua che si riversava nei territori in maniera improvvisa, portando scompiglio e morte”.

Sono almeno 180 i vigili del fuoco al lavoro nella zona del nubifragio che ha colpito la regione: decine di persone rifugiatesi sui tetti di case e alberi si sono salvate durante la notte, spiegano i vigili del fuoco. Più di centocinquanta gli interventi effettuati. "Al momento è scomparsa una madre con una figlia di 8 anni che cercava di scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso la madre si è salvata". È il sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini, a fare il punto sulle persone scomparse nella tempesta. Intanto arrivano messaggi di solidarietà da tutta Italia.

"Ho ricevuto telefonate dal capo dello Stato, Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi", riferisce il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. “Il presidente Mattarella ha espresso solidarietà alla nostra comunità e gratitudine a tutti coloro che instancabilmente stanno lavorando per i soccorsi - aggiunge -. Draghi ha espresso la sua vicinanza, rassicurandomi del sostegno per ogni necessità necessaria. Il dolore per quanto accaduto è profondo ma la comunità marchigiana è forte e saprà reagire”.

Oltre alle vittime, al momento si registrano danni incalcolabili. Il fiume Misa, in piena per le violente piogge di questa notte, ha rotto anche le balaustre in pietra del ponte Garibaldi nel centro storico di Senigallia. Nel cuore del comune marchigiano sono visibili i danni causati da detriti, rami e fango, trascinati dal torrente. Molti cittadini stanno lavorando per svuotare cantine e negozi allagati. Testimoni riferiscono di non aver mai visto "una cosa del genere".

