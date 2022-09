GTA Online: arriva la nuova serie della comunità

In più, nuovi deathmatch, un ricco aggiornamento del Creatore, annuncio del vincitore della sfida Sprunk vs eCola e altro ancora



La nuova serie della comunità celebra i talentuosi creatori della comunità di GTA Online con un elenco di attività accuratamente selezionate. Per questo primo ciclo, la serie, avviabile da Legion Square, include sette gare ad altissima intensità create da abili giocatori, tra cui ShelbyGR, EnigmaT1m e altri.





Nei prossimi mesi, la serie alternerà diverse attività create dai giocatori. Se hai creato qualcosa di speciale che ritieni meritevole di figurare nella serie della comunità, taggalo con #CommunitySeries sul Social Club e su Twitter con un link all'attività per darci modo di esaminarla.





La serie della comunità parte con GTA$ e RP doppi per tutta la settimana e con un bonus di 200.000 GTA$ per la semplice partecipazione a tre attività della serie della comunità. Fiondati nel cerchio a Legion Square e avviale dalla tua mappa, oppure partecipa alle gare dal menu Avvio rapido:





!_Dazers Rally_! di DANGERAWESOMETOE

MAGIC BOX di xPROMETEOx-

UP the Balloon di gomatako53

CRAZY GOLF RACE di ShelbyGR

Terminal 66 di Streetmachine66

13 Trees Crash Circle di teltow

Little Seoul Raceway di EnigmaT1m

Una Dinka Veto Modern rosso granata classico con livrea eCola

Una Vapid Peyote Gasser rosso classico con livrea Asfalto rovente

Una Annis Hellion rosso Torino perla con livrea Incubo

Una versione in verde brillante metallizzato della Weeny Issi Sport (50% di sconto) con livrea Strisce bianche

Una Obey Omnis in un elegante verde opaco con livrea Rally classica

Nagasaki BF400: 75% di sconto

Weeny Issi Sport: 50% di sconto

Maxwell Asbo: 50% di sconto

Pfister Comet Retro custom: 40% di sconto

Ocelot Ardent: 40% di sconto

Pfister Comet SR: 40% di sconto

Brute Boxville blindato: 30% di sconto

Aggiornamento del Creatore di deathmatchDa oggi i giocatori possono usare il Creatore di deathmatch per costruire tantissimi nuovi tipi di partite e modalità con diverse aggiunte allo strumento. Il tutorial del Creatore di deathmatch è stato aggiornato per illustrare le novità, che includono opzioni di personalizzazione e modifica con cui definire l’inventario dei giocatori, alterare il bilanciamento dei team, controllare la salute di partenza, nascondere le icone dei giocatori, cambiare la velocità di movimento e molto altro. È possibile anche utilizzare nuovi set di modificatori per ridurre le aree di gioco nel tempo e ottenere salute o altri oggetti quando si effettua un'uccisione.Per illustrare le potenzialità di questi nuovi strumenti abbiamo pubblicato sei nuove modalità di deathmatch - con tre mappe per ciascuna di esse - utilizzando il Creatore aggiornato, ora utilizzabile in gioco:Colpo dopo colpo: hai solo un'arma, un proiettile e un colpo per uccidere i tuoi nemici. Eliminando un nemico si viene ricompensati con un altro proiettile, ma è possibile recuperare colpi per la mappa. Vince la prima squadra che raggiunge il punteggio prestabilito.Limiti di velocità: l'equilibrio è fondamentale in questa modalità, in cui vince la prima squadra che raggiunge il punteggio prestabilito. Una squadra si muove rapidamente ma è dotata di armi lente, l'altra si muove lentamente ma è dotata di armi con cadenza di fuoco superiore.Avanti un’altra: fare più punti possibili in cinque minuti sembra semplice, ma lo è di meno quando l'arma cambia continuamente. Le competenze trasversali non sono mai state così importanti.Testa vuota: elimina i nemici per ottenere punti. I colpi alla testa conferiscono punti bonus, perciò la precisione è vitale.Sumo Crush: questa variante tutti contro tutti di Sumo si basa sullo slancio: sbatti gli avversari fuori dall'area - che si riduce col passare del tempo - per guadagnare punti. Vince chi resta in gioco per ultimo.Fuoco amico: una modalità semplice ma con una particolarità: uccidi i nemici e impediscigli di spazzare via la tua squadra per ottenere punti. La particolarità è che uccidendo i propri compagni si ottengono bonus. Riuscirete a spazzare via la squadra nemica prima che si elimini da sola?Annuncio del vincitore dell'evento Sprunk vs eColaLe acque si sono calmate dopo lo scontro tra marchi del secolo. La competizione è stata senza quartiere: rosso e verde si sono battuti nelle strade per un mese nello scontro Sprunk vs eCola.I fedelissimi hanno trangugiato grandissime quantità di bevande, così tante che il consumo di bevande giornaliero è raddoppiato durante la sfida Sprunk vs eCola. Poi, hanno pure riscattato milioni di completi integrali e trasformato le proprie auto in tabelloni pubblicitari ambulanti, sfrecciando verso i fotofinish nelle serie di Sfide sfrenate a San Andreas. Ma solo un marchio può essere il vincitore.Alla fine, gli appassionati di eCola hanno sbaragliato la concorrenza, dimostrando che la loro bevanda preferita è davvero Deliciously Infectious! Tutti i giocatori che accederanno a GTA Online questa settimana riceveranno lo Zaino eCola, il Bomber eCola e il Cappellino dritto/Cappellino a rovescio eCola. Cari fedelissimi di Sprunk, abbiamo apprezzato i vostri sforzi e siamo lieti di annunciarvi che ci saranno altre opportunità nei futuri eventi di GTA Online per guadagnare i gadget Sprunk. Inoltre, tutti coloro che hanno giocato a GTA Online in qualunque momento durante la sfida Sprunk vs eCola riceveranno un bonus di 300.000 GTA$ sul loro conto presso la Maze Bank (consegnato entro 72 ore dall’accesso).Autosalone Premium Deluxe MotorsportLa sfida Sprunk vs eCola potrà anche essere finita, ma questa settimana è ancora possibile visitare l'autosalone di Simeon e provare diversi veicoli a tema in tutta legalità:Autosalone Luxury AutosFai visita all'autosalone Luxury Autos, di fronte ai Record A Studios di Rockford Hills, per ammirare più da vicino una Benefactor SM722 rosso granata classico con livrea Velocità, e una Pegassi Tezeract verde classico (30% di sconto) con livrea Sprunk. È possibile anche acquistare direttamente i due veicoli.Bonus per la consegna di carichi specialiStudiosi e menti illustri considerano l'economia una scienza di secondo piano, ma i capricci del mercato di Los Santos sono un mondo a sé stante. Ecco un esempio: il tuo magazzino è pieno fino all'orlo di prezioso contrabbando? Non lasciarlo inutilizzato! Sfruttalo per le missioni di vendita di carichi speciali.Completando una vendita di carichi speciali otterrai uno speciale bonus di 250.000 GTA$. Completandone tre riceverai altri 250.000 GTA$ (consegnati entro 72 ore dal completamento). In più, questa settimana è disponibile uno sconto del 50% sui carichi procurati da Lupe.GTA$ e RP tripli nella serie di Sfide sfrenate a San AndreasSfrutta al massimo queste gare presentandoti alla linea di partenza con gli adesivi degli sponsor in bella vista: chi parteciperà alla serie di Sfide sfrenate a San Andreas otterrà GTA$ e RP tripli fino alla fine della settimana.Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Pegassi TempestaQuesta settimana ci sono tantissimi modi di dimostrare la propria fedeltà a un marchio per le strade di Los Santos, tra cui una Pegassi Tempesta rossa sul piedistallo a fianco della ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond.Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Maxwell VagrantÈ disponibile una Maxwell Vagrant rossa per tutti i membri dell'Autoraduno di LS che vincono una gara clandestina per quattro giorni consecutivi.Prova la Ocelot Ardent, la Pfister Comet SR e la Annis SavestraLe auto disponibili nell'area di prova sono invece tutte a tema Sprunk, con versioni verdi di Ocelot Ardent, Pfister Comet SR e Annis Savestra.SCONTICon la storica sfida tra Sprunk contro eCola al termine, i giocatori di GTA Online possono riscattare tutte le livree a tema Sprunk ed eCola, più colorazioni, illuminazione e schemi di colore rossi e verdi, rispettivamente per autofficine e Galaxy Super Yacht.Gli imprenditori dinamici in ascesa possono aumentare la loro presenza sul mercato acquistando qualsiasi ufficio con il 50% di sconto. Inoltre, possono poi modificarlo e migliorarlo secondo le proprie specifiche e aggiungere un magazzino per carichi speciali con il 40% di sconto.Questo mese ci sono anche diversi veicoli in offerta.

