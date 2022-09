Ecco le nuove veline Striscia la notizia Cosmary e Anastasia

Bionda e bruna come da tradizionelapresenta i nuovi tessuti. Si chiamanoFasanelli eRonca e saranno i due gioielli di Antonio Ricci, che danzeranno sull'iconico tavolo di cronaca satirica che prenderà il via con la 35a edizione martedì 27 settembre su Canale 5.Fasanelli eRonca sono ledila, L'annuncio ufficiale è arrivato oggi con una comunicazione sul sito e sui social dila





Cosmary (la bruna) è già molto amata dal pubblico più giovane in quanto è stata una ballerina di Amici. Non è nuova al piccolo schermo nemmeno Anastasia che ha partecipato tra gli altri a Temptation Island.





Cosmary Fasanelli, 22 anni, pugliese di Brindisi, cresciuto praticando molti sport, studia danza dall'età di tre anni e mezzo. All'età di 17 anni ha debuttato in Tú sí que vales (Canale 5). Si trasferisce a Milano, partecipa come danzatrice a vari programmi televisivi e come concorrente ad Amici (Canale 5), esperienza che considera molto formativa. Cosmary - che porta il nome della nonna - si definisce solare, umile sull'orlo dell'insicurezza, perfezionista e romantica.





Anastasia Ronca, 22 anni, di Somma Vesuviana (Napoli), ha sempre praticato ginnastica artistica, passione trasmessale dalla madre, che le è stata anche allenatrice. Frequenta l'istituto d'arte e moda e inizia subito a lavorare come modella e modella. Nel 2019 appare in Colorado (Italia 1) come Miss Colorado, nel 2021 a Temptation Island (Canale 5). Silenziosa e determinata, sogna di fare l'attrice o di lavorare nel campo della moda.

