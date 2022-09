State of Play | 13 Settembre 2022

Sid Shuman Senior Director, SIE Content Communications

"Con il Tokyo Game Show alle porte, è quasi ora di celebrare lo straordinario apporto creativo della community giapponese di sviluppatori. Ed è anche il momento perfetto per dare il via a un altro State of Play!

Lo State of Play ritorna domani, martedì 13 settembre, con una nuova diretta a mezzanotte. Potete seguirla in diretta su Twitch e YouTube.

Vi aspettano circa 20 minuti di annunci, novità e filmati di gioco inediti per 10 titoli in arrivo su PS5, PS4 e PS VR2.

Per lo show di domani, abbiamo in serbo delle novità straordinarie da parte dei nostri partner giapponesi, oltre a sorprese in arrivo da sviluppatori di tutto il mondo.

A domani!"

Altre News per: stateplaysettembre2022