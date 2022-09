Annunciato Tales of Symphonia Remastered

Bandai Namco Europe S.A.S. ha annunciato oggi cheTales of Symphonia Remastered, una versione rimasterizzata di uno dei giochi di Tales Of più amati di sempre, sarà disponibile dall'inizio del 2023.

L'originaleTales of Symphonia, pubblicato nel 2003, ha conquistato i giocatori di tutto il mondo grazie a una storia profonda e appassionante.Tales of Symphonia Remastered ripropone lo stesso classico di 20 anni fa ma con una grafica HD perfezionata, diversi miglioramenti nel gameplay e nuove funzionalità.

Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ma sarà compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.





In Tales of Symphonia Remastered, sia i veterani della saga che i nuovi giocatori potranno aiutare Lloyd Irving e i suoi amici nella loro missione per salvare Sylvarant e Tethe'alla, due mondi identici e interconnessi tra loro, dove la rinascita di uno porta irrimediabilmente al declino dell'altro. I giocatori vivranno una profonda trama con personaggi accattivanti in un mondo ricco e vivace, e splendide sequenze filmate in stile anime, create dal celebre artista Kosuke Fujishima.





Potranno vivere o rivivere questa storia da soli o con un massimo di altri tre giocatori durante le battaglie, sfruttando un'ampia varietà di strategie e tattiche, come le combo, che consentiranno di combinare tra loro "abilità/magie", arti mistiche dagli effetti particolarmente vistosi e attacchi all'unisono, tecniche coordinate che permettono di sfoderare una serie di potenti attacchi.



È già possibile pre-ordinare il gioco presso i rivenditori partecipanti all’iniziativa. Prenotando laChosen Edition, oltre al gioco, sarà possibile ottenere una custodia di metallo, alcuni adesivi e delle stampe.

Altre News per: annunciatotalessymphoniaremastered