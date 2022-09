Picchiati per 100 euro : rapinatori bloccati in diretta

Sono le 4 del mattino a, un ragazzo di 28 anni di Prato, dove vive, e una giovane irlandese di 22 anni si avviano verso l'auto. In un attimo provano paura, violenza: tre loschi personaggi emergono da un angolo oscuro, così vili e impuniti che iniziano - prima - a 'giocare' con le. Circondano la coppia, sembrano anticipare cosa accadrà. Il, atterrato e, già a terra, neutralizzato, ripetutamente preso a calci e pugni. Una violenza gratuita. La ragazza per istinto cerca di difenderlo, ha il temperamento focoso e orgoglioso degli irlandesi, ma è una lotta irregolare.

E i tre di lei mica le usano un riguardo particolare: la colpiscono anche, 'trattamenti' più o meno usuali. La coppia viene derubata: Iphone, un altro cellulare e dei soldi, cento euro. "Missione" compiuta, i tre la battono. I ragazzi sono pronti ad avvisare la polizia, sembra con un altro cellulare sfuggito all'attacco, ma non è chiaro. Presto sul posto un volante che raccoglie le prime informazioni sulla 'tipologia' degli aggressori: le descrizioni fanno pensare a tre nordafricani. Un secondo equipaggio viene proiettato lungo le più probabili direzioni di fuga, una su tutte, quella che porta a Borgo Ognissanti.

Ed è qui che gli agenti notano tre sospetti che corrispondono alle descrizioni, brevi quanto si vuole, ma istantanei, immediati, più affidabili. Sorpresi, fermati dalla loro evidente delusione, i tre banditi hanno addosso la refurtiva. Anzi: l'hanno già diviso: a uno l'Iphone, a uno il secondo cellulare, più 20 euro, al terzo i restanti 80 euro.

L'identificazione è rapida: i 3, marocchini, prima sorpresa, hanno regolare permesso di soggiorno. Non si sa in quale veste. In ogni caso: non solo i clandestini sono criminali. E i tre, inoltre, sarebbero 'clienti' della polizia, li conoscono come spacciatori. Non bastava lo spaccio di droga, si fanno anche rapine.

Mentre la coppia viene trasportata a Santa Maria Nuova (non si conosce diagnosi né prognosi), il pm di turno Fedele La Terza dispone l'accompagnamento dei tre a Sollicciano in attesa della convalida. La rapina (peraltro con lesioni) è uno dei reati che ostacolano il rinnovo del permesso di soggiorno unitamente al furto aggravato, in casa e con estorsioni, estorsioni, maltrattamenti in famiglia, estorsioni, atti persecutori, fabbricazione e detenzione e uso di documenti di identità false; spaccio e possesso di droga; crimini sulla libertà sessuale; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e dell'emigrazione illegale; reclutamento di persone per la prostituzione; sfruttamento della prostituzione.

