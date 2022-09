Red Dead Online: bonus per commercianti, tre nuove missioni e nuove mappe

Questo mese pelli e pellicce fruttano di più grazie a RDO$ e PE doppi per tutte levendite da Commerciante. Carcasse e pelli perfette fruttano inoltre il 50% di materie prime per il Ruolo di Commerciante in più e il 50% di ricavi in RDO$ in più se vendute a un macellaio.

Unisci le forze con quelle di altri Commercianti e affronta l'avanzata dei banditi inLa via del commercio (l'evento Free Roam esclusivo per i Commercianti) per ottenere ricompense doppie per tutto il mese.

Tieni ben rifornite le tue scorte e completa una vendita da Commerciante ogni settimana di questo mese per ricevere l'abitoMilitare 2 per Cripps, disponibile presso la Bottega itinerante. Consegnare merci ogni settimana frutterà anche 50 RDO$ bonus. Tutte le ricompense e le offerte saranno consegnate entro 72 ore dal completamento.

Oltre a questi bonus, completando un evento Free Roam La via del commercio questo mese, riceverai 3 Esche potenti per erbivori da utilizzare nella tua prossima battuta di caccia.

Se queste attività ti interessano, gli aspiranti Commercianti possono acquistare il Tavolo da macellaio con 5 Lingotti d’Oro di sconto e approfittare di uno sconto del 40% su uno dei tre Carri da caccia disponibili, in base alle loro necessità.



SGOMINA LA SETTA DELLA SETTIMA GENERAZIONE NEL CONTRATTO DI SKELDING

Le voci sugli opportunisti che approfittano delle menti ingenue stanno seminando il panico per la frontiera e i cittadini preoccupati come Ike Skelding hanno lanciato un appello per fermare l'ascesa della setta della Settima generazione.

Questi pericolosi fanatici, devoti a una causa ignota e nefasta, spesso si nascondono in piena vista ricoprendo posizioni di potere e influenza. Skelding ha offerto un compenso ai fuorilegge abbastanza coraggiosi da affrontare la setta, sotto forma delle tre nuove missioni via telegramma a difficoltà Estrema In mala fede,Una medicina potente e Chi semina, raccoglie, ora disponibili presso la cassetta di sicurezza dell'accampamento o gli uffici postali.

Ora è possibile avviare le missioni via telegramma dal Menu giocatore: basta premere sinistra sulla croce direzionale o L sulla tastiera, poi selezionare Telegrammi. In alternativa, le missioni via telegramma possono essere avviate direttamente dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento.

Questo è solo uno dei miglioramenti generali inclusi nell’aggiornamento al gioco pubblicato oggi: sono disponibili altre correzioni, nuove funzionalità per chi gioca su PC e altro, come parte del nostro sforzo nel mantenere un sano ambiente di gioco in Red Dead Online. È possibile consultare le note complete sull’aggiornamento di oggi qui.

NUOVE LOCALITÀ PER LE MISSIONI VIA TELEGRAMMA

Le missioni via telegramma Rubare ai ricchi, Servizio di scorta e A caval rubato... si svolgeranno ora in nuove località e frutterannoRDO$, Oro e PE doppi per le prossime due settimane. In seguito, tutte le varianti esistenti saranno disponibili nelle sezione Telegrammi nel Menu giocatore.

NUOVE MAPPE DI RESA DEI CONTI E SERIE IN EVIDENZA DELLA SETTIMANA

Il 13 settembre saranno aggiunte alla rotazione quattro nuove mappe diTerritorio ostile, in cui i giocatori devono catturare e difendere postazioni ad Annesburg, Fort Mercer, Caliga Hall e Strawberry. Ci sono anche nuovi campi di battaglia da conquistare inLo sport dei re e nuove mappe disponibili nelle terre attorno al lago Don Julio, a Cotorra Springs e altre località.

SERIE IN EVIDENZA DI QUESTO MESE:

6 - 12 settembre: Lo sport dei re

13 - 19 settembre: Territorio ostile

20 - 26 settembre: Ultimo superstite (Estrema)

27 settembre - 3 ottobre: Serie Invasione

ABITO DELLA COMMUNITY: THE SILVER GUNSLINGER

L'abito della community di questo mese è opera del redditor XxMsterchiefxX, che ha condiviso un abbinamento chiamato The Silver Gunslinger, dalle tonalità grigie con scintillanti accenni argentei.

I seguenti capi d'abbigliamento e accessori saranno disponibili gratis per tutto il mese, perciò visita il tuo sarto di fiducia o sfoglia le pagine delCatalogo Wheeler, Rawson & Co. per assemblare questo elegante abito:

Cappello occidentale Homburg

Cravatta a sbuffo

Camicia alla francese (uomo) o Camicetta Iniesta (donna)

Gilet sfarzoso

Redingote classica

Guanti in pelle

Pantaloni da bandito

Stivali Roper logori

Speroni del mattino Gerden

Cinturone da esploratore



RDO$, ORO E PE DOPPI NELLE MISSIONI VIA TELEGRAMMA ESTREME DI UN DURO LAVORO

Secondo “J”, una banda di malintenzionati sta scatenando l’inferno. I pistoleri che aiuteranno gli abitanti nelle missioni via telegramma EstremeMorto e sepolto, Giustizia di frontiera e Inferno di ghiaccio otterranno ricompense doppie fino al 3 ottobre.



RDO$, ORO E PE DOPPI NEL LAVORO DI BLOOD MONEY “IL SOVRANO”

Ci sono diversi modi di intascare Il Sovrano prima che la gemma debutti alla fiera statale del centennale di Sacramento: origliare furtivamente e agire con discrezione, o fare come spesso accade nel selvaggio West: rumorosamente e ad armi spianate.

A prescindere dal metodo, recuperare la gemma e completare il relativoLavoro di Blood Money garantirà RDO$, Oro e PE doppi.

Se dovessi imbatterti in un insediamento sotto attacco, Difendere gli accampamenti della frontiera garantirà RDO$, Oro e PE doppi per tutto il mese.



RICOMPENSE SETTIMANALI

Completa un evento Free Roam ogni settimana di questo mese per ricevere capi di abbigliamento di ritorno per un periodo limitato:

6 - 12 settembre: Guanti di pelliccia

13 - 19 settembre: Soprabito da mattina

20 - 26 settembre: Calze rammendate

27 settembre - 3 ottobre:Gilet Cardozo

Sarà inoltre possibile acquistare la Tuba con piume, di ritorno sugli scaffali dei sarti e sulle pagine del Catalogo per un periodo limitato.

I Commercianti che saliranno di rango ogni settimana di questo mese otterranno 75 RDO$ aggiuntivi. Chi ha raggiunto il rango 20 da Commerciante riceverà gratis 2 Esche potenti per predatori all’accesso, fino al 19 settembre. Effettua di nuovo l’accesso entro il 3 ottobre per ricevere altre 2 Esche potenti per predatori. Chi completerà 3 Sfide giornaliere ogni settimana riceverà 32 frecce per selvaggina piccola.

In più, questo mese tutti i Fucili di precisione sono scontati del 40%. Continua a leggere per scoprire le altre offerte.

