Risultati Serie A : Atalanta vince a Torino 3-1

in vetta con la Roma a 10 punti. Battuto 3-1 il, fermo a 7. Fioccano le occasioni. Palo nerazzurro di Demiral, legno anche per i granata con Seck. Gol annullato al Toro per fuorigioco e subito rigore(fallo Ola Aina su Soopy), Koopmeiners trasforma (49' pt).L'olandese raddoppia a inizio ripresa (47'). Traversadi Toloi, la scheggia pure il granata Linetty. Gol Toro di Vlasic (77'). Tris Koopmeiners su altro rigore all'84'. Bologna-Salernitana 1-1.Aprono i rossoblu (Arnautovic, 52'), pari Dia (88').

