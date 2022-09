NVIDIA e il Back to School: nuove offerte per il rientro a scuola

Una serie di nuove offerte su Laptop e GPU per soddisfare al meglio i bisogni della didattica e dell’intrattenimento

Il ritorno a scuola per milioni di studenti si avvicina sempre di più, tra rincorse a finire gli ultimi compiti delle vacanze, curiosità per i professori e i compagni con cui si affronterà il prossimo anno scolastico e qualche timore per le materie da studiare.

Come sempre, a tutto ciò si accompagna la necessità di dotarsi dell’occorrente per affrontare questa nuova avventura al meglio. E se una volta questo significava comprare penne, zaini, astucci e quaderni, negli ultimi anni questo periodo ha coinciso sempre più spesso con l’acquisto di pc e laptop, strumenti ormai indispensabili per aiutare gli alunni di ogni età nell’apprendimento.

Nvidia e i suoi partner sono pienamente consapevoli di questo ruolo fondamentale dei device informatici nel supporto alla didattica, per questo dedicano agli studenti – e ai loro genitori- una serie di promozioni che includono laptop dalle caratteristiche e dalle perfomance davvero notevoli.

Poiché, però, il ritorno al tran-tran scolastico quotidiano non è sempre facile dopo mesi di vacanze e divertimenti, perché non addolcire questo rientro anche con il meglio della tecnologia per l’intrattenimento, cioè le schede video Nvidia della serie RTX, capaci di garantire una user experience senza pari?

Ecco, quindi, le nuove offerte di questa settimana:

Scheda Grafica ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition, disponibile presso Amazon – al prezzo di €899,99.

Scheda Grafica Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti GAMING OC, disponibile presso Amazon – al prezzo di €726,99.

Scheda Grafica EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMING, disponibile presso Amazon – al prezzo di €497,99.

Laptop HP Gaming Victus 16-e0002sl Notebook, con scheda grafica GeForce RTX 3050 Ti, disponibile presso Amazon – al prezzo di €949,99.

Laptop Katana GF66 11UG-834IT, con scheda grafica GeForce RTX 3070, disponibile presso Amazon – al prezzo di €1.399,99.

Laptop LENOVO IdeaPad Gaming 3 15IHU6, con scheda grafica GeForce RTX 3050Ti, disponibile presso MediaWorld – al prezzo di €779.

Laptop HP VICTUS 16-D1010NL, con scheda grafica GeForce RTX 3060, disponibile presso MediaWorld – al prezzo di €1.359,00

Laptop ACER NITRO 5, con scheda grafica GeForce RTX 3060, disponibile presso Unieuro – al prezzo di €1.199,00

