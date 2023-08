MSI - AMAZON Back to School: nuove offerte sui laptop

AMAZON Back to School: MSI ha in serbo offerte imperdibili sui laptop per lo studio e il lavoro

Da oggi 28 Agosto e fino al 10 Settembre, in occasione dell'Amazon Back To School, MSI riserva, a chi desidera acquistare un nuovo notebook per lo studio o per il proprio lavoro, sconti che arrivano a superare i 1.000 euro, offrendo, quindi, un'occasione davvero unica per cambiare il proprio laptop.

Ai ragazzi che rientrano a scuola o all'università MSI propone, infatti, diversi modelli della serie Prestige con display da 14" o 15,6" con prezzi a partire da 999 euro e sconti fino a 700 euro, oppure la serie Modern , con prezzi a partire da 449 euro e sconti fino a 300 euro.

Anche i content creator e i professionisti della creatività potranno approfittare delle offerte del Back to School per acquistare a prezzi molto interessanti diversi modelli di laptop dedicati a loro, tra cui spicca il Creator Pro M17 , che è equipaggiato con RTX A3000 ed è in grado di offrire prestazioni allo stato dell'arte per la simulazione CAE, l'intelligenza artificiale, la VR e il rendering 3D, in vendita in offerta a 2.399 euro e con uno sconto di ben 1.100 euro.

