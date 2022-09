NVIDIA e il meglio della tecnologia Back to School

NVIDIA e il Back to School: ultime occasioni per dotarsi del meglio della tecnologia per lo studio, ma anche per il divertimento

Nuove offerte su pc, laptop e anche Shield TV per addolcire il rientro a scuola

Ormai la gran parte degli studenti italiani si è seduta nuovamente sui banchi di scuola, con stati d’animo contrastanti, tra la felicità di rivedere i compagni – e magari qualche professore – e il “peso” rappresentato dall’impegnativo anno che si trovano ad affrontare.

A prescindere dagli umori una cosa è però certa: la necessità di dotarsi di strumenti adeguati per affrontare al meglio lezioni e compiti. Per questa ragione Nvidia e i suoi partner proseguono con le offerte che comprendono svariati modelli di computer desktop e laptop, a costi davvero concorrenziali.

Ma se affrontare intere giornate sui libri, dopo aver trascorso lunghe vacanze con gli amici è per alcuni studenti davvero un incubo, NVIDIA tenta di dare agli studenti una pacca sulla spalla con la SHIELD TV, la migliore console per mettere in pausa stress e ansia da studio: omniverse, giochi, film e serie tv, intrattenimento.

La pausa stimola la concentrazione e aiuta la memoria, provare per credere.





All-In-One, non resta che sedersi sul divano, appoggiare i piedi sul tavolino e godersi lo spettacolo, prima di tornare a studiare!

Ecco, quindi, le nuove offerte di questa settimana:

LAPTOP

MSI Katana GF66 11UG-833IT con NVIDIA RTX 3070 , disponibile presso Mediaworld – al prezzo di €1.274,25

MSI Gaming Vector GP66 12UH-216IT con NVIDIA RTX 3080 , disponibile presso UNIEURO – al prezzo di €1.999

Acer Nitro 5 AN515-57-7795 con NVIDIA RTX 3050 Ti , disponibile presso UNIEURO – al prezzo di €1.199

OMEN, HP , con NVIDIA RTX 3070 Max-Q , disponile pressoUNIEURO – al prezzo di €1.399

Predator Triton 300 SE PT314-51s-70AY conNVIDIA RTX 3060, disponibile presso Amazon – al prezzo di €1.199

DESKTOP

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC , disponibile pressoNext – al prezzo di €1.199

Zotac GeForce RTX 3090 AMP Ti Extreme Holo , disponibile pressoNext – al prezzo di €1.349

Zotac GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo, disponibile pressoNext – al prezzo di €1.099

Zotac GAMING GEFORCE RTX 3090 TI AM, disponibile pressoAmazon – al prezzo di €1.357

Offerta speciale Shield TV

: NVIDIA SHIELD, disponibile pressoAmazon al prezzo di €199,99

