Netatmo lancia la sua nuova Videocamera Esterna

Netatmo, azienda francese leader nel settore della Smart Home nata con l’intento di rendere le abitazioni più confortevoli e sicure, presenta la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena in un nuovo colore: il bianco.

Con l’obiettivo di fornire un prodotto in grado di adattarsi al meglio a qualsiasi abitazione, Netatmo ha accolto la domanda dei suoi consumatori proponendo ora anche questa nuova variante di colore, estremamente elegante e discreta, assicurando le stesse funzionalità dell’iconica Videocamera Esterna Intelligente con Sirena. Capace di distinguere tra persone, animali e veicoli, questo dispositivo è in grado di avvisare l’utente in tempo reale con una semplice notifica sul proprio smartphone attraverso l’app Home + Security in caso di attività sospette. In questo modo, l’utente può attivare la sirena a distanza e spaventare il potenziale ladro.

Progettata con un design sobrio e pensata per una facile installazione, la Videocamera Esterna Intelligente con Sirena può essere installata in sostituzione di una luce esistente. È infatti dotata di un sistema di illuminazione che segnala eventuali movimenti o illumina di notte l’accesso alla proprietà per mettere in fuga gli intrusi, oltre all’allarme da 105 dB.

Per garantire il massimo della sicurezza delle immagini filmate, tutte le riprese effettuate vengono archiviate su una scheda Micro SD criptata. La visione a infrarossi consente di controllare i movimenti sospetti anche di notte mentre la funzione Alert-Zone permette di definire lo spazio controllato dalla Videocamera per non invadere la strada pubblica o il giardino dei vicini.

In seguito a un aggiornamento recente e automatico, le Videocamere Intelligenti Netatmo, Interne o Esterne, interagiscono tra loro formando così un vero e proprio ecosistema di videocamere. Questa nuova funzionalità permette loro di comunicare a vicenda e di attivare contemporaneamente la Sirena interna e la Sirena della Videocamera Esterna in caso di intrusione nella proprietà

Le funzionalità delle Videocamere Netatmo non richiedono alcun abbonamento o costo aggiuntivo, sono facili da utilizzare, non necessitano di alcun impianto domotico e gli aggiornamenti vengono effettuati regolarmente, automaticamente e gratuitamente. Inoltre sono compatibili con Apple Homekit, Amazon Alexa e Assistente Google per consentire l’interazione con altri oggetti connessi.

Prezzo e disponibilità

La Videocamera Esterna Intelligente con Sirena Netatmo nel colore bianco è disponibile da oggi a un prezzo di 319,99 €.

