Netatmo lancia la Serratura con Chiavi Intelligenti

Netatmo, azienda francese leader nel settore della smart home, distribuisce da diversi anni dispositivi di sicurezza per la casa come Videocamere di Sorveglianza e Impianti di Allarme. Oggi, la gamma si amplia con la Serratura con Chiavi Intelligenti per un accesso più sicuro e più flessibile al proprio alloggio. Il prodotto è disponibile in Francia, Germania, Benelux e presto sarà disponibile anche nel resto d’Europa.

Una Serratura a prova di manomissione

La Serratura Intelligente rispetta i più elevati criteri di sicurezza meccanica ed elettronica in conformità con la norma EN15684. Ha inoltre ricevuto la certificazione SKG, raccomandata dalla polizia olandese per prevenire i furti con scasso.

È progettata per tutelare gli utenti da eventuali tentativi di manomissione fisica come la perforazione, il taglio, lo sfondamento e il martellamento. Il cilindro, interamente realizzato da Netatmo, è in acciaio inossidabile ad alta resistenza e rinforzato con un disco antiperforazione e 3 perni di sicurezza per una maggiore protezione.

Pensata per resistere anche ai tentativi di hacking, la Serratura Intelligente non dispone di connessione a Internet. L'apertura della porta avviene in prossimità della porta stessa tramite una comunicazione Bluetooth Low Energy sicura e completamente crittografata via smartphone o Chiavi Intelligenti con tecnologia NFC certificata e protetta. Solo il Secure Element, un componente protetto in modo esclusivo e inserito all'interno di ogni Serratura Intelligente, ha la facoltà di convalidare le azioni di apertura e di chiusura e di aggiungere nuove chiavi.

La Serratura Intelligente è approvato da due importanti attori nella sicurezza IT. L'azienda francese Synacktiv, leader nell’ambito della Offensive Security, si è unita ai team di Netatmo nelle prime fasi di sviluppo della Serratura Intelligente, per testarne l'architettura tecnica, esaminare ogni riga di codice e cercare potenziali vulnerabilità. Sia il lucchetto che le chiavi intelligenti utilizzano tecniche e algoritmi di crittografia all'avanguardia per proteggere il prodotto dalla pirateria, offrendo un livello di sicurezza simile a quello delle carte bancarie o dei passaporti biometrici.

In Germania, AV-TEST, l'istituto di ricerca tedesco indipendente sulla sicurezza informatica, ha certificato il prodotto: "La Serratura Intelligente Netatmo e le sue chiavi si sono dimostrate esemplari nei nostri test e in tutte le aree di prova pertinenti - il suo solido design combinato con l'ottima implementazione della protezione dei dati non lascia spazio a critiche. Siamo stati quindi lieti di assegnare il certificato "Approved IoT Product"".

Facile installazione in autonomia

La Serratura Intelligente è compatibile con porte dotate di cilindro europeo, con uno spessore massimo di 10 cm. L'installazione richiede solo pochi minuti: basta sostituire una vite e il gioco è fatto. Sul sito web di Netatmo è disponibile anche uno strumento di verifica della compatibilità.

Accesso tramite Chiave Intelligente

Per aprire e chiudere la Chiave Intelligente Netatmo è sufficiente inserire normalmente la Chiave come con una chiave tradizionale. Non è necessario cambiare abitudini in famiglia: anche chi non possiede uno smartphone, tipo i bambini o i più anziani, potrà tranquillamente rincasare.

Realizzate sfruttando una tecnologia NFC certificata e crittografata, le chiavi sono a prova di manomissione: non duplicabili, possono essere disattivate nell’app Home + Security in caso di furto o smarrimento.

Sempre all’interno dell’app Home + Security, è possibile aggiungere tutte le chiavi che si desidera. All’acquisto, la Serratura Intelligente Netatmo viene fornita con una dotazione di tre Chiavi. Per acquistarne di più, basterà visitare lo shop online di Netatmo.

In caso di perdita o di smarrimento, è sufficiente disattivare subito la chiave dall’app. In tal modo, non sarà necessario rivolgersi ai servizi (spesso molto esosi) di un fabbro per sostituire la serratura. Una Chiave può aprire più Serrature. Ad esempio, se un’abitazione ha più ingressi, l’utente potrà aprire e chiudere le porte di ciascun ingresso con un’unica Chiave Intelligente.

O via smartphone

È inoltre possibile aprire e chiudere la porta con Serratura Intelligente Netatmo via smartphone, tramite l’app Home + Security.

Così ogni volta che l’utente partirà per le vacanze, non dovrà più nascondere le chiavi sotto al tappetino d’ingresso o lasciarle al vicino per fare in modo che qualcuno vada a sfamare il gatto o a innaffiare le piante: basterà mandargli un invito con l’app Home + Security per consentirgli un accesso temporaneo alla casa che potrà essere annullato in qualsiasi momento. In questo modo, gli ospiti potranno entrare via smartphone semplicemente scaricando una app leggera dedicata esclusivamente agli accessi: Home + Guest. L’app non richiede la creazione di alcun account o password.

Un anno di autonomia e un cavo per le emergenze

La Serratura Intelligente dispone di un’autonomia di oltre un anno. Quando è ora di sostituire le batterie, invia una notifica sullo smartphone dell’utente. Nel caso in cui la Serratura dovesse scaricarsi completamente, si potrà riattivare tramite il cavo micro-USB in dotazione per le emergenze. Ciò permetterà di rimetterla temporaneamente in funzione, il tempo di sostituire le batterie per poi ripartire su un’autonomia di un anno.

Compatibilità e scenari con altri dispositivi intelligenti

La Serratura Intelligente Netatmo è compatibile con Apple Home. Il che consente la creazione di scenari intelligenti con altri dispositivi smart. L’utente potrà ad esempio fare in modo che la luce dell’ingresso si accenda automaticamente mentre inserisce la chiave per aprire la porta d’ingresso dotata di Serratura Intelligente Netatmo.

Costo e reperibilità

La Serratura con Chiavi Intelligenti sarà disponibile alla vendita a partire dal 19 settembre 2023.

Prezzi al pubblico:

- Confezione da 3 chiavi intelligenti: 99,99€

- 1 chiave intelligente: 39,99€

- Kit di estensione 45 mm: 29,99 €

- Kit di estensione 40mm: 29,99€Senza ulteriori costi nascosti né centralina domotica da aggiungere.

