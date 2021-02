Sony lancia la videocamera full-frame FX3

Effetti cinematografici di grande espressività per i creatori di contenuti

La videocamera più leggera e compatta della serie Cinema Line, ideale per chi ricerca una nuova libertà cinematografica

Caratteristiche chiave della FX3:

Sensore CMOS Exmor R full-frame retroilluminato da 10,2 megapixel e processore d'immagine BIONZ XR

Sensibilità ultra elevata con ISO espandibile a 409.600 in caso di scarsissima illuminazione e oltre 15 stop di gamma dinamica

Profilo S-Cinetone ispirato alla scienza del colore della camera da presa digitale VENICE e utilizzato anche nei modelli FX9 e FX6 della serie Cinema Line, con registrazione video fino a 4K 120p

Design leggero e compatto, a elevata operabilità per le riprese a mano libera, con gimbal e con drone

Corpo macchina multi-threading (1/4-20 UNC), che facilita il collegamento degli accessori

Maniglia XLR rimovibile, con due ingressi audio XLR/TRS

Stabilizzazione delle immagini in modalità “Active” disponibile anche per le riprese a mano libera

Autofocus Fast Hybrid, Touch Tracking (Real-time tracking) e Real-Time Eye AF, presenti anche su alcuni modelli della serie Alpha

Registrazione in 4K 60p ininterrotta (continua) con efficace dissipazione del calore e ventola di raffreddamento integrata

Oggi Sony ha ufficialmente presentato la videocamera FX3 (modello ILME-FX3), che coniuga il meglio della tecnologia Digital Cinema, leader di settore, di Sony e le avanzate funzionalità di imaging delle fotocamere mirrorless Alpha, per offrire effetti cinematografici di grande espressività.

La FX3, ultima new entry della serie Cinema Line, garantisce risultati di qualità cinematografica e livelli professionali di operabilità e affidabilità in un unico prodotto, per rispondere alle esigenze dei giovani creatori di contenuti in cerca di nuovi modi di esprimere la propria creatività. Oltre a offrire una qualità d’immagine spettacolare, assicura una grande facilità d’uso per le riprese su scala ridotta e con un solo operatore. Vanta prestazioni di messa a fuoco di prim’ordine, stabilizzazione ottica delle immagini, un design pensato per le riprese a mano libera e un’eccellente dissipazione del calore, ideale in caso di riprese prolungate. Il tutto in un corpo macchina leggero e compatto, in linea con le esigenze di performance e dinamicità dei content creator di oggi.

“La FX3 è stata progettata per trasformare la visione creativa in realtà”, ha dichiarato Yann Salmon Legagneur, Director of Product Marketing, Digital Imaging, Sony Europe. “Consente ai creatori di contenuti di portare nel mondo del cinema la loro espressione visiva con immagini coinvolgenti. Con la serie Cinema Line di Sony, intendiamo continuare a supportare i content creator di tutto il mondo”.

Effetti cinematografici

La FX3 si avvale della tecnologia leader di Sony nel campo dei sensori d’immagine per offrire un’elevata velocità di elaborazione e una qualità d’immagine straordinaria. Il sensore Exmor R CMOS full-frame retroilluminato da 10,2 megapixel (effettivi) per le riprese video (e 12,1 megapixel effettivi per gli scatti) e il processore d’immagine BIONZ XR contribuiscono ad assicurare alta sensibilità con livelli minimi di rumore. La gamma ISO standard va da 80 a 102.400 (espandibile a 409.600 per le riprese video) e, con oltre 15 stop, la gamma dinamica è straordinariamente ampia.

Per rispondere alla crescente richiesta di una maggiore profondità espressiva, anche il modello FX3, così come le videocamere FX9 e FX6 della serie Cinema Line, permette di creare immagini dall’espressività cinematografica senza interventi di post-produzione grazie a S-Cinetone. Basato sulla scienza del colore ispirata a VENICE, la camera da presa di punta di Sony, S-Cinetone offre toni medi naturali, colori morbidi e punti luce delicati, fondamentali per risultati di qualità cinematografica.

La funzione di registrazione video in 4K fino a 120 fotogrammi al secondo è interna alla videocamera. Le suggestive immagini in slow motion (fino a 5x) a risoluzione QFHD (3840 x 2160) con autofocus regalano nuove capacità espressive.

Comfort e praticità per le riprese con un solo operatore

La videocamera più leggera e compatta della serie Cinema Line è l’ideale per le riprese a mano libera, con gimbal e con drone. Pesa solo 715 grammi, comprese batteria e schede di memoria, e il corpo macchina è alto 77,8 mm, largo 129,7 mm e profondo 84,5 mm, sporgenze escluse. L’impugnatura è stata accuratamente progettata per offrire flessibilità, stabilità e comfort ottimali, anche per lunghe sessioni di shooting.

Studiato nel segno della mobilità e dell’efficienza, il corpo macchina è dotato di cinque fori filettati (1/4-20 UNC), che consentono di collegare facilmente gli accessori compatibili, rendendo più semplice il trasporto dell’apparecchio e assicurando, al contempo, la leggerezza necessaria per le riprese a mano libera. La maniglia XLR, fornita in dotazione, si fissa saldamente al corpo macchina attraverso la slitta multi-interfaccia, senza bisogno di tool speciali, e dispone di tre ulteriori fori filettati per il collegamento degli accessori: due sulla parte superiore e uno all’estremità. Si possono così collegare in tutta sicurezza monitor esterni, registratori, ricevitori microfono wireless, la slitta porta-accessori (cold shoe) e altri accessori.

La maniglia XLR ha anche due ingressi audio XLR/TRS per assicurare un’eccellente qualità dell’audio, cui è possibile contribuire ulteriormente con il microfono XLR opzionale, che permette di trasferire direttamente alla videocamera i dati audio digitali. Le impostazioni della videocamera offrono diversi formati di registrazione audio, tra cui la possibilità di registrare a 4 canali a 24 bit. Infine, essendo integrato nella maniglia, l’adattatore XLR non richiede batterie o cavi aggiuntivi, a tutto vantaggio della facilità di utilizzo.

La FX3 consente di effettuare le riprese in modalità autofocus Fast Hybrid AF, utilizzando i 627 punti del sistema a rilevamento di fase su piano focale. Vanta anche la funzione Touch Tracking (Real-time tracking): toccando semplicemente il soggetto desiderato sul monitor, si attivano l’autofocus e il tracking su quel soggetto. La tecnologia Real-Time Eye AF segue gli occhi dei soggetti, anche quando questi distolgono lo sguardo, garantendo una messa a fuoco fluida e precisa. Inoltre, in risposta al feedback dei professionisti, sono state inserite e perfezionate altre funzionalità AF, come la velocità di transizione AF, la sensibilità AF in funzione del soggetto, controllo intuitivo e supporto AF durante la messa a fuoco manuale. L’adozione di queste funzionalità AF permette alla FX3 di garantire messa a fuoco stabile, flessibile e precisa e grande facilità di utilizzo in ogni situazione, anche quando si opera da soli.

La FX3 dispone della stabilizzazione ottica delle immagini a 5 assi, particolarmente efficace per le riprese a mano libera. Lo stabilizzatore ad alta precisione e i sensori giroscopici hanno reso possibile l’introduzione della modalità “Active”, pensata per le riprese video in qualsiasi formato, 4K compreso. Grazie allo stabilizzatore d’immagine integrato, il sistema di stabilizzazione delle immagini funziona con un ampio ventaglio di ottiche, tra cui gli obiettivi ad attacco E, che non hanno uno stabilizzatore proprio. La FX3, inoltre, registra i metadati di stabilizzazione delle immagini, che rendono più pratici gli interventi di post-produzione con Catalyst Browse/Prepare.

Espandibilità e operatività per i creatori di contenuti

Operabilità

Quanto a controllo professionale e operabilità, l’azienda non è scesa a compromessi nella progettazione della FX3. I pulsanti più utilizzati nelle riprese video, come ISO, diaframma e regolazione del bilanciamento del bianco, sono situati sull’impugnatura e sulla parte superiore del corpo macchina. E, grazie al design dell’apparecchio, sono utilizzabili con una mano sola. La possibilità di assegnare 140 funzioni a 15 tasti personalizzati è un’ulteriore garanzia di efficienza.

La leva dello zoom, nella parte superiore dell’impugnatura, controlla non solo gli obiettivi zoom motorizzati, ma permette anche di utilizzare lo zoom Clear Image con zoom non motorizzato e con obiettivi a focale fissa, con una perdita di qualità delle immagini inferiore e riducendo il numero di obiettivi richiesti a volte da molti progetti. La leva consente, inoltre, zoomate estremamente fluide, difficili da ottenere con la ghiera di regolazione manuale.

Le spie di registrazione si trovano sulla parte superiore, sia anteriore che posteriore, dell’apparecchio, cosa che rende facile verificare a colpo d’occhio se la videocamera sta riprendendo. Lo schermo LCD touch, apribile lateralmente e orientabile in più direzioni, è pratico e di facile utilizzo, e si rivela particolarmente utile negli scatti con gimbal, nelle angolazioni complicate, nelle riprese a mano libera e in molte altre situazioni. Con la modalità di esposizione flessibile, la FX3 passa dalla modalità automatica a quella manuale in modo simile agli altri apparecchi della serie FX per diaframma, velocità dell’otturatore e ISO, che possono essere impostati separatamente. Con una breve pressione dei pulsanti personalizzati assegnati si passa dal blocco della ghiera al manuale, e con una pressione più lunga si attiva o disattiva l’impostazione Auto.

Affidabilità

I creatori di contenuti non hanno solo bisogno di prestazioni e funzionalità avanzate, ma anche di un apparecchio durevole e affidabile. La FX3 dispone di una ventola per il raffreddamento attivo, con efficace dissipazione del calore, che consente registrazioni in 4K 60p ininterrotte senza arresti termiciv. La ventola di nuova concezione garantisce un raffreddamento altamente efficiente.

Il design della nuova videocamera è, inoltre, antipolvere/antiumidità, mentre il telaio è in resistente lega di magnesio. Il supporto USB PD (Power Delivery) velocizza i tempi di ricarica[x], per consentire registrazioni senza interruzioni.

Espandibilità

La FX3 è compatibile con diverse funzioni di registrazione, compreso il profilo gamma S-Log3 con spazio colore S-Gamut3.Cine, per offrire colori ricchi e gradazioni tonali intense e ottenere registrazioni caratterizzate da un’ampia gamma dinamica e cromatica. Supporta inoltre la registrazione interna nei formati XAVC S™ e XAVC S-I in 4K (QFHD) e FHD e il formato XAVC HS™ (MPEG-H HEVC/H.265, solo 4K). È possibile configurare l’uscita video in 4K 60p 4:2:2 a 10 bit o in formato RAW a 16 bit su un dispositivo esterno tramite il jack HDMI tipo A.

La FX3 offre inoltre slot veloci e già predisposti ai supporti del futuro, con due schede CFexpress tipo A, che si traducono in una libertà di ripresa senza precedenti. Gli stessi dati possono essere registrati contemporaneamente su entrambe le schede a scopo di back-up. Durante le riprese, la registrazione dei dati passa in automatico alla seconda scheda nel momento in cui si esaurisce lo spazio sulla prima.

La nuova videocamera è stata sviluppata nell’ottica di una connettività avanzata, per offrire ai professionisti una funzionalità WLAN ad alta velocità (banda da 2,4 GHz o 5 GHz) e una connessione LAN cablata tramite adattatore USB-Ethernet compatibile. La FX3 supporta anche le sessioni remote da PC con l’applicazione desktop Imaging Edge™ “Remote” tramite Wi-Fi o connessione Superspeed USB 5Gbps con terminale USB tipo C.

Cinema Line

La serie Cinema Line è composta da videocamere dall’aspetto cinematografico, sviluppate sulla base della vasta esperienza di Sony nel campo della produzione cinematografica digitale e caratterizzate da livelli di operabilità e affidabilità superiori, per rispondere alle svariate esigenze dei creatori di contenuti.

La gamma Cinema Line comprende la camera da presa cinematografica digitale VENICE, particolarmente apprezzata nella realizzazione di lungometraggi e serie, la videocamera professionale FX9, diffusa nella produzione di documentari ed eventi teatrali, e la FX6, ideale per la ripresa di scene in movimento e per la creazione di contenuti. Con l’aggiunta della nuova FX3, la videocamera più compatta della serie, Sony offre una vera e propria gamma di strumenti creativi versatili, pensati per le più disparate tipologie di storyteller visivi.

Disponibilità

La nuova videocamera full-frame FX3 della gamma Cinema Line sarà disponibile da marzo 2021 presso i rivenditori autorizzati di Sony.

Storie esclusive su Cinema Line, sul modello FX3 e sugli altri prodotti di imaging di Sony possono essere visualizzate sui siti https://www.sony.net/cinema- line e https://www.sony.it/ alphauniverse - risorse studiate per informare e ispirare tutti gli estimatori delle tecnologie di Sony in ambito di creazione di contenuti e fotografia.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, consultare il sito: https://www.sony.it/ electronics/fotocamere- obiettivo-intercambiabile/ ilme-fx3

