BATTLEFIELD 2042 STAGIONE 2: MAESTRIA DELLE ARMI DISPONIBILE

Battlefield 2042’s Season 2: Maestria Delle Armi è disponibile da oggi su tutte le piattaforme supportate. Quest'ultima novità di Electronic Arts e del team di Battlefield presenta una nuova ondata di contenuti, tra cui una nuova mappa, uno Specialista, armi e hardware, aggiornamenti al Battlefield Portal e 100 livelli di contenuti del Battle Pass. I contenuti principali aggiunti, tra cui il nuovo Specialista, le armi, i veicoli, i cosmetici e altro ancora, sono disponibili per tutti i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di Battlefield 2042. Ulteriori oggetti cosmetici sono ottenibili con la versione Premium del Battle Pass.

Oggi i giocatori possono portare l'azione a Panama nella nuova mappa Relitto. Questo campo di battaglia si trova all'interno di un lago prosciugato e presenta accesi combattimenti ravvicinati all'interno di un hub per il commercio illegale di armi ospitato all'interno di una nave cisterna naufragata.

Entra nella Stagione 2 nei panni del carismatico ex trafficante d'armi Charlie Crawford, il nuovo Specialista di Battlefield 2042. Quando non piove sui nemici con la sua minigun fissa Vulcan montata, Charlie aiuta i compagni di squadra rianimandoli e ricaricando le munizioni dei loro gadget.





Stagione 2: Maestria Delle Armi presenta un arsenale di nuove armi e un nuovo gadget. Tra queste: l'AM40, una potente carabina che piacerà agli utenti di SMG e fucili d'assalto; l'Avancys, una mitragliatrice leggera ad alta tecnologia; e il PF51, che confonde i confini tra SMG e pistola. La nuova Granata a Concussione è un gadget lanciabile progettato per confondere e disorientare tatticamente i nemici. I giocatori possono anche accedere agli Incarichi, un modo per sbloccare armi in All-Out Warfare che in precedenza erano disponibili solo all'interno di Battlefield Portal, a partire dall'M60E4 e dall'M16A3, con altre armi sbloccabili che arriveranno nei prossimi aggiornamenti. I giocatori potranno anche utilizzare gli Incarichi per sbloccare i veicoli, le armi e lo Specialista della Stagione 1, se li hanno persi la prima volta.

Nuovi veicoli si aggiungono oggi alla mischia. Ora i No-Pat possono muoversi sul campo di battaglia con l'esclusivo EBLC-RAM a quattro posti, progettato per manovrare in modo efficiente a velocità ridotte, e, con il primo aggiornamento della stagione, sfrecciare sul veloce e divertente Polaris™ RZR.

Battlefield Portal ha ricevuto nuove funzionalità per i costruttori, che ampliano notevolmente il sandbox a disposizione dei giocatori. Il nuovo preset Conquista personalizzata per Battlefield Portal consente di modificare le regole della modalità Conquista classica, mentre gli obiettivi modificabili dall'utente possono portare con sé molti nuovi tipi di gioco. Il primo aggiornamento della stagione includerà ulteriori contenuti di Battlefield Portal, tra cui opzioni di spazi di gioco extra piccoli per consentire esperienze più uniche, oltre a cinque armi classiche di Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 1942.

