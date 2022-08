BATTLEFIELD 2042 SI SCHIERA A PANAMA NELLA SECONDA STAGIONE: Maestria delle Armi

La Stagione 2 introduce la nuova mappa Relitto, il nuovo specialista Charlie Crawford, nuove armi, hardware e veicoli, aggiunte a Battlefield Portal, la nuova funzione Assignments che porta altre armi Portal in All Out Warfare e 100 nuovi livelli del Battle Pass.

Electronic Arts e il team di Battlefield™ hanno rivelato Battlefield 2042 - Stagione 2: Maestria delle Armi. Disponibile dal 30 agosto su tutte le piattaforme supportate, questa stagione porta con sé una nuova ondata di contenuti entusiasmanti, tra cui una nuova mappa, uno Specialista, armi e hardware, aggiornamenti al Battlefield Portal e 100 livelli di contenuti del Battle Pass. I contenuti principali aggiunti, tra cui il nuovo Specialista, le armi, i veicoli, i cosmetici e altro ancora, sono disponibili per tutti i giocatori come parte del livello gratuito del Battle Pass di Battlefield 2042*. Ulteriori oggetti cosmetici sono ottenibili con la versione Premium del Battle Pass.

Nella Stagione 2: Maestria delle Armi, il campo di battaglia si sposta nel Canale di Panama nella nuova mappa Relitto, dove si combatte in un lago prosciugato all'interno e intorno a una nave cisterna naufragata: la Starg Ceres, che ora funge da centro di commercio illegale di armi. I giocatori combatteranno per il controllo di questo mercato oscuro di hardware militare. Entrando nello Starg Ceres, i giocatori troveranno un ambiente che favorisce il combattimento ravvicinato, con un'alta densità di coperture e brevi distanze tra gli obiettivi.

Il carismatico ex trafficante d'armi Charlie Crawford si unisce alla mischia nella Stagione 2 come nuovo Specialista di Battlefield 2042. Charlie ha qualche asso nella manica per dare un vantaggio alla sua squadra; quando non è impegnato ad abbattere i nemici con la sua minigun fissa Vulcan montata - utilizzabile anche da altri Specialisti, una volta posizionata - aiuta i suoi compagni di squadra rianimandoli e ricaricando le loro scorte di gadget.

La Stagione 2: Master of Arms porta con sé anche un arsenale di nuove armi, nuovi veicoli e un nuovo gadget. La nuova AM40, una potente carabina, è stata progettata per offrire una via di mezzo tra un fucile d'assalto e un fucile mitragliatore. L'Avancys, una mitragliatrice leggera ad alta tecnologia, massimizza la mobilità e la compatibilità con gli attacchi, ideale per gli agenti segreti che vogliono fornire supporto di fuoco, mentre il PF51 confonde i confini tra SMG e pistola e dispone di un enorme caricatore, ideale per combattere gruppi di nemici. La nuova Granata a Concussione è un gadget lanciabile progettato per confondere e disorientare temporaneamente voi e la vostra squadra per dare un vantaggio tattico.

I No-Pat possono ora spostarsi sul campo di battaglia con l'EBLC-RAM, un veicolo a quattro posti in grado di manovrare efficacemente a velocità ridotte e di piazzare un faro su cui l'intera squadra può rifugiarsi. Inoltre, con il primo aggiornamento della stagione, i giocatori avranno accesso al veloce e divertente Polaris™ RZR, un buggy leggero progettato per sfrecciare sul terreno.





Tra le novità della Stagione 2 ci sono gli Incarichi, un modo per sbloccare in All-Out Warfare le armi che in precedenza erano disponibili solo all'interno di Battlefield Portal, a partire dagli iconici M60E4 e M16A3, con altri che arriveranno nei prossimi aggiornamenti. I giocatori potranno anche utilizzare gli Incarichi per sbloccare i veicoli, le armi e lo Specialista della Stagione 1, se li hanno persi la prima volta. Battlefield Portal riceverà nuove funzionalità per i costruttori, ampliando notevolmente il sandbox a disposizione dei giocatori.





Ad esempio, il nuovo preset Conquista personalizzata consente di modificare le regole della modalità Conquista classica, mentre gli obiettivi modificabili dall'utente daranno vita a molti nuovi tipi di gioco. Inoltre, il primo aggiornamento della stagione porterà con sé ulteriori contenuti di Battlefield Portal, tra cui opzioni di spazio di gioco extra-piccole per consentire intense esperienze ravvicinate, oltre a cinque armi classiche di Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 1942.

Per ulteriori informazioni sulle edizioni di Battlefield 2042, sul Dual Entitlement per gli acquisti su current-gen, sulle offerte per gli abbonati a EA Play e EA Play Pro e su tutti gli altri dettagli sul gioco, visitare il sito web di Battlefield 2042.

