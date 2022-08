Auto a benzina : dal 2035 vendite vietate in California

Ininizia la "crociata" contro lea combustione. Dal, nello stato Usa, glinon potranno più acquistare veicoli a, ma solo modelli elettrici. Lo ha sancito ilAir Resources Board (Carb), motivandolo con la necessità di affrontare il cambiamento climatico riducendo anche l'inquinamento atmosferico, stabilendo che da quella data tutte lenuove e glileggeri devono essere veicoli a emissioni zero.

Lauren Sanchez, consigliere per il clima del governatore Gavin Newsom, lo ha definito "un grande giorno non solo per la California ma per il mondo intero". La California è sempre stata in prima linea nelle normative sulle emissioni delle Auto negli Stati Uniti con le prime iniziative Carb contro la nuvola giallastra di smog che aleggiava su Los Angeles nel 1966, anno in cui il Congresso concesse alla California il permesso di stabilire le proprie regole sotto la Federal Air Legge sulla qualità.

Il mandato obbliga le case Automobilistiche a eliminare gradualmente le Auto a benzina e diesel, i veicoli utilitari sportivi, i minivan e i pick-up a favore di versioni più pulite alimentate da batterie o celle. carburante. Se le case Automobilistiche non soddisfano i parametri di riferimento, potrebbero essere multate di $ 20.000 per ogni veicolo non conforme, ha affermato il Consiglio. Inoltre, le Auto elettriche stanno rapidamente guadagnando spazio nel mercato Californiano. Nel 2012 meno del 2% dei nuovi veicoli venduti erano elettrici. È cresciuto fino al 7% nel 2018 e ora il 16% delle Auto nuove vendute nello stato sono veicoli plug-in.

