The Devil in Me - nuovo trailer

scopri un nuovo trailer diThe Dark Pictures Anthology: The Devil in Me! La suspense aumenta mentre la troupe si affretta attraverso i corridoi scarsamente illuminati dell'albergo facendo scoperte raccapriccianti nel tentativo di fuggire dalle trappole preparate dal misterioso padrone di casa. Oltre a una durata maggiore con più di 7 ore di gioco, questo nuovo episodio del franchise offre nuove funzionalità che migliorano l'immersione e l'esplorazione dello scenario da parte del giocatore.

Ora potrai interagire maggiormente con lo scenario circostante e sfruttare nuove azioni che arricchiranno l'esperienza. Mentre i giocatori percorrono i corridoi dettagliati e inquietanti del misterioso albergo, potranno spingere e tirare oggetti, ma anche correre, saltare o arrampicarsi per raggiungere zone che altrimenti sarebbero inaccessibili.

Abbiamo anche aggiunto un inventario, con ogni personaggio che ha a disposizione un certo numero di strumenti che potranno aiutarlo nella propria storia, come un microfono direzionale, una videocamera e un relativo flash, un fermacravatta e una matita da reporter, oggetti che si riveleranno molto utili nel corso della propria partita. Alcuni oggetti potranno anche essere modificati, rotti o dati agli altri personaggi, mentre altri potranno salvare una vita, o addirittura prenderne una!

Questa volta non basterà solo correre e nascondersi. Dovrai anche usare l'ingegno, poiché il gioco includerà molti enigmi. Dovrai trovare codici nascosti o mascherati nello scenario, districarti tra antichi quadri elettrici e trovare la via d'uscita dai labirinti, con l'eventuale fallimento che potrebbe avere un carissimo prezzo da pagare!

Infine, sono tornate le acclamate modalità multigiocatore. Sarà possibile sfidare l'assassino da soli o cercare di salvarsi con gli amici online (modalità per 2 giocatori Storia Condivisa) o passandosi il controller nella modalità cooperativa “Serata al Cinema”. Speriamo che sceglierai i giusti compagni d'avventura!

Fai attenzione ai trabocchetti mentre entri nel terrificante albergo dell'assassino in questo nuovo trailer (sottotitolato anche in italiano) e buona permanenza!The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me è attualmente pre-ordinabile e sarà disponibile dal 18 novembre 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Steam.

Altre News per: devilnuovotrailer